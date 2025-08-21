Navegue

Terceira loja da Maçã na Índia, Apple Hebbal será inaugurada em 2/9

Bruno Cardoso
21/08/2025 • 15:26
Apple Hebbal

E os investimentos da Apple na Índia não param. Desta vez, a gigante de Cupertino anunciou a abertura da sua terceira loja no país, a qual ficará localizada no Phoenix Mall of Asia — shopping da cidade de Bengaluru.

Chamada Apple Hebbal, ela abrirá as suas portas em 2 de setembro e já conta com uma página oficial no site da Maçã, que também disponibilizou um wallpaper temático com a arte da loja (disponível em formato PNG para Mac, iPhone e iPad).

Sua primeira Apple Store [em Bengaluru] está prestes a abrir. Estamos muito animados para ver você começar algo maravilhoso na Apple Hebbal.

Criada para comemorar o anúncio, há também uma playlist especial do Apple Music, a qual conta com 56 músicas e leva o nome da loja.

Além das principais produtos da Apple, é esperado que a Apple Hebbal conte com sessões do Today at Apple, uma estação Apple Pickup e outros serviços.

A loja, é claro, também chega a tempo do lançamento dos “iPhones 17”, que é esperado para a semana seguinte (com a keynote ocorrendo provavelmente no dia 9 de setembro e os aparelhos chegando ao mercado em 19/9).

Além da Apple Hebbal, a Maçã também opera na Índia a Apple BKC (em Mumbai) e a Apple Saket (em Nova Delhi).

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
