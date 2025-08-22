Apple acusa ex-funcionária de levar segredos do Watch para a OPPO

Informações do MacRumors dão conta de que a Apple abriu um processo no estado da Califórnia (Estados Unidos) contra Chen Shi, uma ex-funcionária acusada de roubar detalhes sigilosos sobre o desenvolvimento do Apple Watch e levá-los para a chinesa OPPO.

Tendo trabalhado para a Maçã entre janeiro de 2020 e junho deste ano, Shi atuou como uma “arquiteta de sistemas de sensores altamente remunerada”, segundo os autos do processo — e, por isso, tinha acesso a “informações valiosas sobre segredos comerciais” envolvendo o design do Apple Watch, a documentação do seu desenvolvimento, especificações internas e até cronogramas de lançamento.

Ainda de acordo com a Apple, ao comunicar sua saída da empresa, Shi disse que precisava voltar para a China de modo a cuidar de seus pais, que já possuem uma idade avançada. A então funcionária, no entanto, já tinha aceitado uma oferta de trabalho na OPPO — detalhe que ela nunca teria mencionado.

Durante os seus últimos dias na gigante de Cupertino, Shi teria realizado uma série de reuniões one-on-one com membros do time técnico no Apple para “saber mais sobre seus esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento”. Logo depois disso (e apenas três dias antes de sair da empresa), ela teria baixado 63 arquivos confidenciais e transferido-os para um pendrive.

A Maçã também disse ter encontrado evidências de que ela pesquisou na internet por formas de resetar o seu MacBook — apagando, assim, qualquer pista do que ela teria feito. Ela também teria feito outra busca para descobrir se alguém poderia ou não ver que ela tinha aberto um arquivo em uma unidade de armazenamento compartilhada.

O mais grave, no entanto, seria a existência de mensagens de Shi prometendo para pessoas dentro da OPPO que tentaria coletar o maior número de informações possíveis antes de sair da Maçã, com um foco especial no recurso de detecção de frequência cardíaca do Apple Watch. Atualmente, ela atua em um time que desenvolve justamente tecnologias de detecção na gigante chinesa.

Em reação, a Apple solicitou uma liminar que proíba a OPPO e a sua ex-funcionária de usar e/ou divulgar quaisquer segredos comerciais seus, além de obrigar as partes envolvidas a pagar restituição, danos, danos punitivos e honorários advocatícios.

Se tudo realmente tiver acontecido como a Apple descreveu, parece que estamos diante de um dos casos de espionagem industrial mais mal planejados da história. 😜

