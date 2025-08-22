Apple e Google discutem uso do Gemini para nova versão da Siri, diz Bloomberg

A Apple está em negociações com o Google para avaliar o uso do modelo de inteligência artificial Gemini como base para a próxima geração da Siri. As conversas ainda são iniciais e não envolvem, por ora, tratativas comerciais formais, segundo a Bloomberg.

A empresa também teria considerado modelos da Anthropic e da OpenAI (com quem já possui uma parceria), e ainda estuda manter o desenvolvimento com base em seus próprios modelos fundacionais. A decisão, no entanto, só deve ser tomada nas próximas semanas, conforme afirmou o jornalista Mark Gurman no X (antigo Twitter).

Como já aventado, a Apple está testando duas versões da nova Siri: uma chamada Linwood, baseada em modelos internos, e outra chamada Glenwood, que utiliza tecnologia externa. Os testes ocorrem em paralelo enquanto a companhia de Cupertino avalia qual abordagem adotar.

Apple has also held talks with Anthropic, and to some extent OpenAI, for powering Siri. It may still also stick to its own foundation models. A decision likely won’t be made for several weeks. https://t.co/A6v2UHxUL2 — Mark Gurman (@markgurman) August 22, 2025

A busca por alternativas ocorre após o adiamento de uma grande atualização planejada para a Siri que estava prevista para o primeiro semestre deste ano. A reformulação, que incluiria maior integração com dados pessoais e comandos por voz mais complexos, foi postergada por problemas de engenharia.

Com isso, a liderança do projeto passou do executivo John Giannandrea, chefe de IA, para Craig Federighi, responsável pelo software, e Mike Rockwell, ligado ao desenvolvimento do Apple Vision Pro. Ambos agora consideram a adoção de tecnologia de terceiros como um possível caminho para viabilizar e acelerar a atualização.

Caso a Apple opte por utilizar o Gemini, os modelos seriam executados em sua infraestrutura de Private Cloud Compute, que usa chips próprios da empresa para processar dados remotamente, mantendo o foco basilar dela: privacidade e segurança.

A equipe de IA da Apple continua desenvolvendo internamente novos modelos, incluindo um sistema com 1 trilhão de parâmetros que, por ora, será utilizado apenas em testes e pesquisas internas.

A aproximação entre a Google e Apple nesse contexto não é inédita. Ambas já mantêm uma parceira no campo de buscas, com o Google definido como padrão em dispositivos Apple. Esse acordo está atualmente sob investigação antitruste pelo Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos.