Apple e Google discutem uso do Gemini para nova versão da Siri, diz Bloomberg

Bruno S. Gentile
22/08/2025 • 15:16
Leitura de 2 minuto

A Apple está em negociações com o Google para avaliar o uso do modelo de inteligência artificial Gemini como base para a próxima geração da Siri. As conversas ainda são iniciais e não envolvem, por ora, tratativas comerciais formais, segundo a Bloomberg.

A empresa também teria considerado modelos da Anthropic e da OpenAI (com quem já possui uma parceria), e ainda estuda manter o desenvolvimento com base em seus próprios modelos fundacionais. A decisão, no entanto, só deve ser tomada nas próximas semanas, conforme afirmou o jornalista Mark Gurman no X (antigo Twitter).

Como já aventado, a Apple está testando duas versões da nova Siri: uma chamada Linwood, baseada em modelos internos, e outra chamada Glenwood, que utiliza tecnologia externa. Os testes ocorrem em paralelo enquanto a companhia de Cupertino avalia qual abordagem adotar.

A busca por alternativas ocorre após o adiamento de uma grande atualização planejada para a Siri que estava prevista para o primeiro semestre deste ano. A reformulação, que incluiria maior integração com dados pessoais e comandos por voz mais complexos, foi postergada por problemas de engenharia.

Com isso, a liderança do projeto passou do executivo John Giannandrea, chefe de IA, para Craig Federighi, responsável pelo software, e Mike Rockwell, ligado ao desenvolvimento do Apple Vision Pro. Ambos agora consideram a adoção de tecnologia de terceiros como um possível caminho para viabilizar e acelerar a atualização.

Caso a Apple opte por utilizar o Gemini, os modelos seriam executados em sua infraestrutura de Private Cloud Compute, que usa chips próprios da empresa para processar dados remotamente, mantendo o foco basilar dela: privacidade e segurança.

A equipe de IA da Apple continua desenvolvendo internamente novos modelos, incluindo um sistema com 1 trilhão de parâmetros que, por ora, será utilizado apenas em testes e pesquisas internas.

A aproximação entre a Google e Apple nesse contexto não é inédita. Ambas já mantêm uma parceira no campo de buscas, com o Google definido como padrão em dispositivos Apple. Esse acordo está atualmente sob investigação antitruste pelo Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos.

Bruno S. Gentile
