Leitura de 2 minuto

Apple prepara integração com o ChatGPT para empresas no iOS 26 e demais novos sistemas

A empresa também está preparando outras novidades focadas no mercado empresarial
Douglas Nascimento
22/08/2025 • 19:47
Foto de dimarik / Depositphotos
Ícone do app ChatGPT no iPhone

O TechCrunch descobriu em documentos de suporte da Apple que a empresa está se preparando para oferecer suporte à versão para empresas do ChatGPT no iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26 — uma expansão da integração com o chatbot da OpenAI que estreou no sistema no ano passado.

De acordo com o site, embora deva estar disponível inicialmente apenas com o ChatGPT (uma vez que trata-se da única empresa com a qual a Apple tem um acordo do tipo), o recurso foi estruturado para permitir ou restringir outros provedores de IA.

Isso significa que, caso a Apple faça uma parceria com outra ferramenta focada no setor corporativo futuramente, ela não precisará reprogramar novas integrações a nível de protocolo, bastando aos administradores de TI das companhias que as ativem ou as restrinjam.

Esses administradores terão controle não apenas sobre a ativação dos chatbots em si como também sobre permissões avançadas de quais recursos ativar em suas empresas — como a decisão de processar os dados na nuvem das empresas de IA ou no dispositivo.

Além dessa novidade importante relacionada a IA, a Apple também está preparando uma nova API 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. para o Apple Business Manager a qual permitirá integrá-lo a outros sistemas de TI, como soluções Mobile Device Management (MDM) e inventário de equipamentos.

O próximos SOs também facilitarão a migração para novos sistemas de gerenciamento (o que é importante em fusões e aquisições), bem como possibilitará manter apps instalados no Return to Service (que chegará ao Apple Vision Pro) e trará um modo convidado com autenticação.

Falando nos computadores da Maçã, também será possível integrar um leitor NFC 2Near field communication, ou comunicação por campo de proximidade. a eles — o que possibilitará que funcionários desbloqueiem seus computadores com um simples toque por meio de um smartphone ou um smartwatch.

Notas de rodapé

  • 1
    Application programming interface, ou interface de programação de aplicações.
  • 2
    Near field communication, ou comunicação por campo de proximidade.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
