Apple simplificará o Controle da Câmera nos “iPhones 18”, diz leaker

Bruno Cardoso
22/08/2025 • 09:10
Foto de Samuel Angor na Unsplash
Controle da Câmera no iPhone

Introduzido no ano passado com o lançamento da linha iPhone 16, o Controle da Câmera (Camera Control) poderá passar por mudanças importantes em 2026, de acordo com o leaker identificado como Instant Digital.

Em uma publicação no Weibo, ele disse que a Apple planeja simplificar esse componente, o qual seria caro demais de se produzir e estaria colocando pressão sobre a empresa.

Segundo as informações, o fato de a Apple Intelligence ainda não ter vingado estaria diminuindo a percepção de valor dos usuários envolvendo o Controle da Câmera, que também funciona como um atalho para recursos como a Inteligência Visual (Visual Intelligence).

Desta forma, a Maçã estaria considerando remover o sensor de toque do componente, que passaria a contar apenas com o sensor de pressão — que, por si só, também é capaz de detectar toques leves, pressionamentos firmes e deslizes com o dedo.

Esse rumor vem logo após outra conta sem um histórico confiável de vazamentos dizer no Weibo que a Apple planeja remover o Controle da Câmera por completo nos “iPhones 18” — o que seria uma decisão bem radical, já que o componente só teria dois anos de vida (até o 3D Touch teria existido por mais tempo 😝).

Como Instant Digital tem uma reputação bem mais sólida, o mais provável é que a Apple siga mesmo o caminho da simplificação, mantendo o Controle da Câmera entre os recursos dos “iPhones 18” ao mesmo tempo em que diminui os seus custos de fabricação.

via MacRumors

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
