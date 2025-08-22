Apple simplificará o Controle da Câmera nos “iPhones 18”, diz leaker

Introduzido no ano passado com o lançamento da linha iPhone 16, o Controle da Câmera (Camera Control) poderá passar por mudanças importantes em 2026, de acordo com o leaker identificado como Instant Digital.

Em uma publicação no Weibo, ele disse que a Apple planeja simplificar esse componente, o qual seria caro demais de se produzir e estaria colocando pressão sobre a empresa.

Segundo as informações, o fato de a Apple Intelligence ainda não ter vingado estaria diminuindo a percepção de valor dos usuários envolvendo o Controle da Câmera, que também funciona como um atalho para recursos como a Inteligência Visual (Visual Intelligence).

Desta forma, a Maçã estaria considerando remover o sensor de toque do componente, que passaria a contar apenas com o sensor de pressão — que, por si só, também é capaz de detectar toques leves, pressionamentos firmes e deslizes com o dedo.

Esse rumor vem logo após outra conta sem um histórico confiável de vazamentos dizer no Weibo que a Apple planeja remover o Controle da Câmera por completo nos “iPhones 18” — o que seria uma decisão bem radical, já que o componente só teria dois anos de vida (até o 3D Touch teria existido por mais tempo 😝).

Como Instant Digital tem uma reputação bem mais sólida, o mais provável é que a Apple siga mesmo o caminho da simplificação, mantendo o Controle da Câmera entre os recursos dos “iPhones 18” ao mesmo tempo em que diminui os seus custos de fabricação.

via MacRumors