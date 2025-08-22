Navegue

Apple voltará a fazer doações para parques dos Estados Unidos

A companhia também preparou conteúdos temáticos em comemoração ao Dia dos Parques Nacionais em alguns dos seus serviços
Bruno Cardoso
22/08/2025 • 11:58
Além de disponibilizar um desafio para o Apple Watch, a Maçã vai comemorar o Dia dos Parques Nacionais de outra forma nos Estados Unidos.

Segundo informações do MacRumors, a gigante de Cupertino fará uma doação de US$10 para a National Park Foundation para cada compra feita com o Apple Pay na Apple Store Online, no aplicativo Apple Store ou em uma loja física nos EUA até o dia 29 de agosto — com o limite máximo de US$1 milhão em doações.

A empresa, que realiza essas doações desde 2017, também colocou o app da organização, que não tem fins lucrativos, em evidência na App Store estadunidense, destacando-o como “App do Dia”.

A National Park Foundation “gera apoio privado e constrói parcerias estratégicas para proteger e melhorar os parques nacionais da América para as gerações presentes e futuras”, de acordo com a Maçã.

E não para por aí: o Mapas (Maps) ganhou um guia — curado pela organização supracitada — para parques nacionais dos EUA, enquanto o Apple Fitness+ recebeu novos episódios do Hora de Correr (Time to Run) baseados em parques estadunidenses. Usuários do app Podcasts também podem conferir episódios temáticos do programa “The Wild with Chris Morgan”.

A Apple, vale notar, já fez doações parecidas em outros países, como na China.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
