Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Novos modelos UltraCharge da Belkin

Belkin lança novos carregadores Qi2, incluindo modelos dobráveis

Bruno S. Gentile
22/08/2025 • 17:49
Leitura de 2 minuto

A Belkin anunciou a sua nova linha UltraCharge, composta por três carregadores sem fio compatíveis com o padrão Qi2, que fornece até 25W de potência, permitindo um carregamento até 66% mais rápido em relação à geração anterior, de 15W. Os modelos chegam em versões para uso doméstico e para viagens.

Publicidade

O destaque é o UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock, que oferece recarga simultânea para iPhone, Apple Watch e AirPods, entregando até 25W para os aparelhos compatíveis. Segundo a fabricante, um iPhone pode ir de 0% a 50% em cerca de 25 minutos.

Belkin UltraCharge Pro
Belkin UltraCharge Pro
Belkin UltraCharge Pro
Belkin UltraCharge Pro

O acessório conta ainda com a tecnologia de resfriamento ativo ChillBoost, que ajuda a controlar a temperatura durante a recarga. O dock é feito com 85% de materiais reciclados, inclui um cabo USB-C de 1,5m e fonte de 45W. Ele está disponível no site da Belkin por US$130.

Para quem busca praticidade em viagens, a Belkin lançou a versão dobrável do modelo UltraCharge 3-em-1. O modelo também recarrega três dispositivos sem fio ao mesmo tempo e leva apenas 4 minutos a mais para ir de 0% a 50% do que sua versão de mesa. Disponível em diferentes cores, o acessório pode ser adquirido por US$100.

Belkin UltraCharge
Belkin UltraCharge
Belkin UltraCharge
Belkin UltraCharge

O terceiro lançamento empresa americana é o UltraCharge 2-in-1 Foldable Magnetic Charger, uma versão mais “baixo custo” do modelo acima. O dock pode recarregar dois dispositivos sem fio simultaneamente e ainda traz uma porta USB-C de 5W extra para smartwatch. Compacto e dobrável, o acessório custa US$60.

Belkin UltraCharge
Belkin UltraCharge
Belkin UltraCharge
Belkin UltraCharge

Todos os modelos são retrocompatíveis com iPhones que suportam apenas carregamento até 15W e chegam acompanhados de adaptadores de 45W. Além disso, a linha UltraCharge oferece design de silicone de toque suave, acabamento cromado em algumas versões e diferentes opções de cores.

via Cult of Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Apple acusa ex-funcionária de levar segredos do Watch para a OPPO
Posts relacionados