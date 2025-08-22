Belkin lança novos carregadores Qi2, incluindo modelos dobráveis

A Belkin anunciou a sua nova linha UltraCharge, composta por três carregadores sem fio compatíveis com o padrão Qi2, que fornece até 25W de potência, permitindo um carregamento até 66% mais rápido em relação à geração anterior, de 15W. Os modelos chegam em versões para uso doméstico e para viagens.

O destaque é o UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock, que oferece recarga simultânea para iPhone, Apple Watch e AirPods, entregando até 25W para os aparelhos compatíveis. Segundo a fabricante, um iPhone pode ir de 0% a 50% em cerca de 25 minutos.

O acessório conta ainda com a tecnologia de resfriamento ativo ChillBoost, que ajuda a controlar a temperatura durante a recarga. O dock é feito com 85% de materiais reciclados, inclui um cabo USB-C de 1,5m e fonte de 45W. Ele está disponível no site da Belkin por US$130.

Para quem busca praticidade em viagens, a Belkin lançou a versão dobrável do modelo UltraCharge 3-em-1. O modelo também recarrega três dispositivos sem fio ao mesmo tempo e leva apenas 4 minutos a mais para ir de 0% a 50% do que sua versão de mesa. Disponível em diferentes cores, o acessório pode ser adquirido por US$100.

O terceiro lançamento empresa americana é o UltraCharge 2-in-1 Foldable Magnetic Charger, uma versão mais “baixo custo” do modelo acima. O dock pode recarregar dois dispositivos sem fio simultaneamente e ainda traz uma porta USB-C de 5W extra para smartwatch. Compacto e dobrável, o acessório custa US$60.

Todos os modelos são retrocompatíveis com iPhones que suportam apenas carregamento até 15W e chegam acompanhados de adaptadores de 45W. Além disso, a linha UltraCharge oferece design de silicone de toque suave, acabamento cromado em algumas versões e diferentes opções de cores.

