Como impedir que as suas publicações sejam repostadas no Instagram

O Instagram liberou, recentemente, a possibilidade de repostar as publicações e os Reels para os seus seguidores — que também podem ser vistas em uma aba dedicada na aba do seu perfil.
Se quiser, a rede social da Meta também permite que você escolha se quer ou não permitir que os seus posts e Reels sejam repostados por outros usuários. Veja como controlar isso por aí! 📱
- Abra o app do Instagram no seu iPhone;
- Toque nos três risquinhos, no canto superior direito;
- Selecione “Compartilhamento e reutilização”;
- Marque ou desmarque a chave localizada ao lado de “Reposts em posts e reels”.
Simples, assim!