Como impedir que as suas publicações sejam repostadas no Instagram

Pedro Henrique Nunes
22/08/2025 • 07:30
O Instagram liberou, recentemente, a possibilidade de repostar as publicações e os Reels para os seus seguidores — que também podem ser vistas em uma aba dedicada na aba do seu perfil.

Se quiser, a rede social da Meta também permite que você escolha se quer ou não permitir que os seus posts e Reels sejam repostados por outros usuários. Veja como controlar isso por aí! 📱

  1. Abra o app do Instagram no seu iPhone;
  2. Toque nos três risquinhos, no canto superior direito;
  3. Selecione “Compartilhamento e reutilização”;
  4. Marque ou desmarque a chave localizada ao lado de “Reposts em posts e reels”.

Simples, assim!

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Como repostar um post ou Reel no Instagram
