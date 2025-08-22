Como impedir que as suas publicações sejam repostadas no Instagram

O Instagram liberou, recentemente, a possibilidade de repostar as publicações e os Reels para os seus seguidores — que também podem ser vistas em uma aba dedicada na aba do seu perfil.

Se quiser, a rede social da Meta também permite que você escolha se quer ou não permitir que os seus posts e Reels sejam repostados por outros usuários. Veja como controlar isso por aí! 📱

Abra o app do Instagram no seu iPhone; Toque nos três risquinhos, no canto superior direito; Selecione “Compartilhamento e reutilização”; Marque ou desmarque a chave localizada ao lado de “Reposts em posts e reels”.

Simples, assim!