Como limitar o compartilhamento dos Stories em mensagens do Instagram [iPhone e web]

O Instagram oferece algumas ferramentas as quais permitem que você controle a sua privacidade e exposição na rede social.

Uma delas, por exemplo, possibilita que você impeça das pessoas compartilharem os seus Stories em mensagens privadas com outras usuários na plataforma. Confira, a seguir, como limitar exatamente isso no aplicativo da Meta! 📱

Como limitar o compartilhamento dos seus Stories em mensagens no iPhone

Com o app aberto, toque na aba do seu perfil, vá até os três risquinhos (no canto superior direito) e em “Compartilhamento e reutilização”.

Lá, desmarque a opção “Stories em mensagens”, na seção “Permita que as pessoas compartilhem seu conteúdo”.

Como limitar o compartilhamento dos seus Stories em mensagens na web

Com o site do Instagram aberto, clique no “Mais” (no canto inferior esquerdo) e em “Configurações”.

Acesse “Compartilhamento e reutilização” (na barra lateral) e desmarque a opção “Stories em mensagens”.