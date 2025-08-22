Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como repostar um post ou Reel no Instagram

Pedro Henrique Nunes
22/08/2025 • 07:00

Recentemente, o Instagram surpreendeu muita gente ao oficializar uma função que há anos era usada com gambiarras: a possibilidade de repostar uma publicação ou Reel na rede social.

Publicidade

Ao fazer isso, os seus seguidores poderão ver o repost nos seus próprios feeds, e eles também aparecerão em uma aba dedicada do seu perfil. A seguir, iremos mostrar como usar isso na prática! 📱

Posts relacionados

Com o app aberto no seu iPhone, localize a publicação ou Reel que deseja repostar. Em seguida, toque no ícone do recurso (duas setinhas formando um círculo), abaixo da mídia.

Se quiser adicionar um texto ao seu repost, basta tocar na bolha ao lado da sua foto do perfil, no canto inferior esquerdo do Reel ou post. Depois de incluir o texto, vá até “Adicionar”.

Posteriormente, você pode encontrar os seus reposts tocando na área do seu perfil e selecionando a aba representada pelo símbolo de duas setinhas.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: SpongeBob SquarePants, One Hand Clapping – OHC, Textify – find in text e mais!
Posts relacionados