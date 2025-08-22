Como repostar um post ou Reel no Instagram

Recentemente, o Instagram surpreendeu muita gente ao oficializar uma função que há anos era usada com gambiarras: a possibilidade de repostar uma publicação ou Reel na rede social.

Ao fazer isso, os seus seguidores poderão ver o repost nos seus próprios feeds, e eles também aparecerão em uma aba dedicada do seu perfil. A seguir, iremos mostrar como usar isso na prática! 📱

Com o app aberto no seu iPhone, localize a publicação ou Reel que deseja repostar. Em seguida, toque no ícone do recurso (duas setinhas formando um círculo), abaixo da mídia.

Se quiser adicionar um texto ao seu repost, basta tocar na bolha ao lado da sua foto do perfil, no canto inferior esquerdo do Reel ou post. Depois de incluir o texto, vá até “Adicionar”.

Posteriormente, você pode encontrar os seus reposts tocando na área do seu perfil e selecionando a aba representada pelo símbolo de duas setinhas.