O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

“F1 – O Filme” agora está disponível para compra e aluguel pelo app Apple TV

Douglas Nascimento
22/08/2025 • 11:23
"F1 - O Filme"

Maior sucesso da Maçã nos cinemas, “F1 – O Filme” deu o primeiro passo para finalmente chegar ao catálogo do Apple TV+. É que ele foi disponibilizado para compra e aluguel no aplicativo Apple TV.

Esse é uma etapa intermediária para os filmes que a Apple lança nos cinemas, permitindo que usuários que não conseguiram assistir ao longa nas telonas o vejam mesmo antes que ele chegue ao streaming.

Aqui no Brasil, é possível alugar o filme por R$50, preço um pouco menor que o cobrado pela aquisição do longa definitivamente — ele sai por R$70 e inclui mais de 40 minutos de conteúdo extra no iTunes.

Vá além das pistas de corrida para explorar cenas de bastidores e entrevistas aprofundadas com o elenco e os cineastas. Descubra como Brad Pitt e Damson Idris treinaram para se tornarem pilotos de corrida e como a cena de acidente mais desafiadora do filme, em termos técnicos, foi filmada. Veja de perto o que é preciso para filmar em alguns dos circuitos de corrida mais lendários do mundo e muito mais!

Caso siga seu cronograma tradicional de lançamentos, a Apple deverá incluir “F1” no catálogo do seu serviço de streaming por volta de outubro ou novembro deste ano, quase um semestre após sua estreia nas telonas.

via 9to5Mac

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
