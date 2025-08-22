“F1 – O Filme” agora está disponível para compra e aluguel pelo app Apple TV

Maior sucesso da Maçã nos cinemas, “F1 – O Filme” deu o primeiro passo para finalmente chegar ao catálogo do Apple TV+. É que ele foi disponibilizado para compra e aluguel no aplicativo Apple TV.

Publicidade

Esse é uma etapa intermediária para os filmes que a Apple lança nos cinemas, permitindo que usuários que não conseguiram assistir ao longa nas telonas o vejam mesmo antes que ele chegue ao streaming.

Aqui no Brasil, é possível alugar o filme por R$50, preço um pouco menor que o cobrado pela aquisição do longa definitivamente — ele sai por R$70 e inclui mais de 40 minutos de conteúdo extra no iTunes.

Vá além das pistas de corrida para explorar cenas de bastidores e entrevistas aprofundadas com o elenco e os cineastas. Descubra como Brad Pitt e Damson Idris treinaram para se tornarem pilotos de corrida e como a cena de acidente mais desafiadora do filme, em termos técnicos, foi filmada. Veja de perto o que é preciso para filmar em alguns dos circuitos de corrida mais lendários do mundo e muito mais!

Caso siga seu cronograma tradicional de lançamentos, a Apple deverá incluir “F1” no catálogo do seu serviço de streaming por volta de outubro ou novembro deste ano, quase um semestre após sua estreia nas telonas.

via 9to5Mac