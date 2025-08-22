MacMagazine no Ar #645: oxímetro nos Apple Watches, MacBook Pro com 5G, teleobjetiva do “iPhone 17 Pro Max”, Cade vs. Apple e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 645ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Breno Masi [@macmasi]
- Jason Baroni [@jasonbaroni]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00:00Introdução
00:07:21Repaginado, recurso de oxímetro retorna aos Apple Watches nos EUA
00:14:10Apple já estaria testando MacBook Pro com chip “M5” e modem 5G próprio
00:22:22“iPhone 17 Pro Max” poderá ter a melhor lente teleobjetiva de todos os modelos
00:40:42Apple Watch poderá ser redesenhado e ganhar novos sensores em 2026
00:48:30Cade negocia com a Apple e retorno de Fortnite ao iOS no Brasil é adiado
00:51:51Assinatura do Apple TV+ sobe para R$30 mensais no Brasil; plano anual fica inalterado
01:00:24Encerramento
Links citados na introdução
Gravação: 21 de agosto de 2025
Duração: 1h03min58
Trilha sonora: Vance Joy