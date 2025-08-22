Navegue

Leitura de 1 minuto

MacMagazine no Ar #645: oxímetro nos Apple Watches, MacBook Pro com 5G, teleobjetiva do “iPhone 17 Pro Max”, Cade vs. Apple e mais!

Rafael Fischmann
22/08/2025 • 18:42
Capa do MacMagazine no Ar (podcast) #645

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 645ª edição do nosso podcast.

Publicidade

Participantes do dia

A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].

Pauta do episódio

Ouça pelo SoundCloud
Ouça pelo Apple Podcasts
Ouça no Spotify

Podcast: Download (Duration: 1:03:58 — 60.2MB)

Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.

Links citados na introdução

Gravação ao vivo

Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.

YouTube video
Capa do podcast - MacMagazine no Ar
MacMagazine no Ar de MacMagazine Episódio: #645
Gravação: 21 de agosto de 2025
Duração: 1h03min58
Trilha sonora: Vance Joy
Badge - Ouvir no Apple Podcasts Código QR Código QR

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
