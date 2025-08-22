Mais um executivo de IA está trocando a Apple pela Meta, diz reportagem

Mais um dia, mais um executivo do time de inteligência artificial (IA) da Apple sendo contratado pela Meta. De acordo com a Bloomberg, o nome da vez é Frank Chu, que que liderou as equipes da Maçã focadas em infraestrutura de nuvem, treinamento e busca.

Na Apple, ele ajudou a gerenciar modelos de linguagem de grande porte em servidores na nuvem, supervisionou treinamentos e estava envolvido nos esforços da empresa para desenvolver recursos de pesquisa para a Siri, bem como serviços focados em entretenimento.

Na Meta, segundo a reportagem, ele trabalhará em uma nova equipe denominada MSL Infra, a qual será responsável pelo trabalho de infraestrutura de IA. A contratação ocorre após uma reorganização nas equipes de IA da empresa, a qual aconteceu no início desta semana.

Chu é mais um de uma série de executivos da Apple a se juntar ao Superintelligence Labs, um laboratório de IA da Meta o qual faz parte dos esforços da empresa comandada por Mark Zuckerberg de liderar a pesquisa e os avanços em IA para a próxima geração.

As perdas da Apple se dão em meio ao atraso da empresa na área e a rumores de que ela poderá usar modelos de terceiros para alimentar a nova versão da Siri. Além disso, as ofertas generosas de salários da Meta vêm conseguindo convencer os nomes ligados a IA da Maçã.

Procuradas pela Bloomberg, Apple e Meta se recusaram a comentar a notícia envolvendo a contratação, a qual ainda é tratada como um assunto secreto.