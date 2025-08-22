Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Mais um executivo de IA está trocando a Apple pela Meta, diz reportagem

Douglas Nascimento
22/08/2025 • 09:25
MichaelVi/Depositphotos
Logotipo da Apple em sinalização em paisagem verde na entrada de um dos escritórios em Silicon Valley - Cupertino, Califórnia, EUA

Mais um dia, mais um executivo do time de inteligência artificial (IA) da Apple sendo contratado pela Meta. De acordo com a Bloomberg, o nome da vez é Frank Chu, que que liderou as equipes da Maçã focadas em infraestrutura de nuvem, treinamento e busca.

Publicidade

Na Apple, ele ajudou a gerenciar modelos de linguagem de grande porte em servidores na nuvem, supervisionou treinamentos e estava envolvido nos esforços da empresa para desenvolver recursos de pesquisa para a Siri, bem como serviços focados em entretenimento.

Posts relacionados

Na Meta, segundo a reportagem, ele trabalhará em uma nova equipe denominada MSL Infra, a qual será responsável pelo trabalho de infraestrutura de IA. A contratação ocorre após uma reorganização nas equipes de IA da empresa, a qual aconteceu no início desta semana.

Chu é mais um de uma série de executivos da Apple a se juntar ao Superintelligence Labs, um laboratório de IA da Meta o qual faz parte dos esforços da empresa comandada por Mark Zuckerberg de liderar a pesquisa e os avanços em IA para a próxima geração.

Publicidade

As perdas da Apple se dão em meio ao atraso da empresa na área e a rumores de que ela poderá usar modelos de terceiros para alimentar a nova versão da Siri. Além disso, as ofertas generosas de salários da Meta vêm conseguindo convencer os nomes ligados a IA da Maçã.

Procuradas pela Bloomberg, Apple e Meta se recusaram a comentar a notícia envolvendo a contratação, a qual ainda é tratada como um assunto secreto.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple simplificará o Controle da Câmera nos “iPhones 18”, diz leaker
Próx. Post

Y Combinator apoia Epic Games no caso contra a Apple nos Estados Unidos
Posts relacionados