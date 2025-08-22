Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

MAX, concorrente do WhatsApp, deverá ser pré-instalado em iPhones vendidos na Rússia

Bruno Cardoso
22/08/2025 • 11:06
Mensageiro estatal russo MAX

Segundo informações da Reuters, o governo da Rússia afirmou ontem que o seu aplicativo de mensagens próprio, intitulado MAX, deverá ser pré-instalado em todos os “gadgets” vendidos no país a partir de 1º de setembro.

Publicidade

Embora o termo “gadgets” seja bastante abrangente, a determinação do governo russo mira, principalmente, smartphones e tablets — o que, obviamente, inclui iPhones e iPads.

Com cerca de 18 milhões de usuários ativos, o MAX é visto como uma ameaça real para o WhatsApp, que também é muito popular na Rússia, contando com aproximadamente 97,3 milhões de usuários. Também criado originalmente por lá, o Telegram vem logo em seguida com cerca de 90,8 milhões de usuários no país.

Na mesma data, todos os iPhones vendidos na Rússia também precisarão vir com a loja de aplicativos estatal RuStore pré-instalada. Ela já pode ser encontrada em alguns smartphones Android comercializados no país, inclusive.

Publicidade

Esses aplicativos são amplamente vistos como uma forma de o governo local conquistar mais controle sobre o seu espaço digital, que tem sido alvo de uma série de sanções — inclusive da própria Apple — desde que o governo de Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, no início de 2022.

Críticos acusam o MAX de ser, na verdade, um app espião — algo que o governo russo nega, além de destacar que o mensageiro solicita um número menor de permissões que seus principais rivais.

Recentemente, vale notar, autoridades estatais confirmaram a primeira prisão de um cidadão russo envolvendo a sua atividade no app, no que seria um caso de fraude.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Y Combinator apoia Epic Games no caso contra a Apple nos Estados Unidos
Posts relacionados