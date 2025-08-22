MAX, concorrente do WhatsApp, deverá ser pré-instalado em iPhones vendidos na Rússia

Segundo informações da Reuters, o governo da Rússia afirmou ontem que o seu aplicativo de mensagens próprio, intitulado MAX, deverá ser pré-instalado em todos os “gadgets” vendidos no país a partir de 1º de setembro.

Embora o termo “gadgets” seja bastante abrangente, a determinação do governo russo mira, principalmente, smartphones e tablets — o que, obviamente, inclui iPhones e iPads.

Com cerca de 18 milhões de usuários ativos, o MAX é visto como uma ameaça real para o WhatsApp, que também é muito popular na Rússia, contando com aproximadamente 97,3 milhões de usuários. Também criado originalmente por lá, o Telegram vem logo em seguida com cerca de 90,8 milhões de usuários no país.

Na mesma data, todos os iPhones vendidos na Rússia também precisarão vir com a loja de aplicativos estatal RuStore pré-instalada. Ela já pode ser encontrada em alguns smartphones Android comercializados no país, inclusive.

Esses aplicativos são amplamente vistos como uma forma de o governo local conquistar mais controle sobre o seu espaço digital, que tem sido alvo de uma série de sanções — inclusive da própria Apple — desde que o governo de Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, no início de 2022.

Críticos acusam o MAX de ser, na verdade, um app espião — algo que o governo russo nega, além de destacar que o mensageiro solicita um número menor de permissões que seus principais rivais.

Recentemente, vale notar, autoridades estatais confirmaram a primeira prisão de um cidadão russo envolvendo a sua atividade no app, no que seria um caso de fraude.