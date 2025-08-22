Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Old Monterrey, NARUTO: Ultimate Ninja STORM, Skratch It e mais!

Marcelo Melo
22/08/2025 • 20:09

Fechando esta semana com a nossa seleção de promoções na App Store!

Old Monterrey, criado por Amado Mata, é uma divertida aventura para alguns bons momentos de diversão.

Após ser transportado para Monterrey, onde todas as cabras foram aprisionadas por terríveis alienígenas, caberá a você a libertação delas para que a cidade seja salva. Para controlar o seu personagem, use os botões na tela.

Aproveite a oferta e boa diversão! 🤠

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$110 em descontos:

Jogos

Jogo da franquia NARUTO.

Desenvolva seu reino.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Criação musical.

Acelerador de vídeos.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Marcelo Melo
