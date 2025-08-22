Terceira temporada de “Invasão” é a estreia do dia no Apple TV+

Estreou hoje no catálogo do Apple TV+ a terceira temporada de “Invasão” (“Invasion”), série de ficção científica criada por Simon Kinberg e David Weil.

Na nova temporada, os personagens principais — até então acompanhados separadamente pelo público — se reúnem pela primeira vez para a missão de infiltrar-se na nave-mãe alienígena. Criaturas de nível máximo emergem e espalham suas ameaças rapidamente pelo planeta, forçando a formação de novas alianças e colocando antigas relações à prova.

O primeiro episódio já está disponível, enquanto os nove capítulos restantes serão liberados semanalmente, às sextas-feiras, até o dia 24 de outubro.

O elenco conta com os retornos de Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza e Enver Gjokaj, além da entrada de Erika Alexander como nova integrante recorrente.

Kinberg e Weil assinam a produção executiva junto a Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Dan Dietz, Katie O’Connell Marsh e Nick Nantell.

As temporadas anteriores tiveram uma recepção mista, segundo o Rotten Tomates. A primeira temporada registrou 57% de aprovação da crítica e 50% do público, enquanto a segunda subiu para 67% entre os críticos e 53% entre os espectadores.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

