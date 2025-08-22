Navegue

Divulgação/Apple
Imagem de divulgação da terceira temporada da série Invasão

Terceira temporada de “Invasão” é a estreia do dia no Apple TV+

Bruno S. Gentile
22/08/2025 • 08:30
Leitura de 1 minuto

Estreou hoje no catálogo do Apple TV+ a terceira temporada de “Invasão” (“Invasion”), série de ficção científica criada por Simon Kinberg e David Weil.

Publicidade

Na nova temporada, os personagens principais — até então acompanhados separadamente pelo público — se reúnem pela primeira vez para a missão de infiltrar-se na nave-mãe alienígena. Criaturas de nível máximo emergem e espalham suas ameaças rapidamente pelo planeta, forçando a formação de novas alianças e colocando antigas relações à prova.

O primeiro episódio já está disponível, enquanto os nove capítulos restantes serão liberados semanalmente, às sextas-feiras, até o dia 24 de outubro.

YouTube video

O elenco conta com os retornos de Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza e Enver Gjokaj, além da entrada de Erika Alexander como nova integrante recorrente.

Publicidade

Kinberg e Weil assinam a produção executiva junto a Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Dan Dietz, Katie O’Connell Marsh e Nick Nantell.

As temporadas anteriores tiveram uma recepção mista, segundo o Rotten Tomates. A primeira temporada registrou 57% de aprovação da crítica e 50% do público, enquanto a segunda subiu para 67% entre os críticos e 53% entre os espectadores.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
