Vera Farmiga junta-se a Mark Wahlberg em novo filme do Apple TV+

A atriz Vera Farmiga foi escalada para atuar ao lado de Mark Wahlberg em uma nova produção original do Apple TV+, ainda sem título oficial. O longa-metragem será dirigido por Stephen Chbosky e contará com produção conjunta da Plan B Entertainment e da The SpringHill Company, cofundada por LeBron James.

Publicidade

O filme é uma adaptação de “Weekend Rebels”, produção alemã, adquirida pela Apple em 2024, baseada em uma história real que acompanha a jornada de um pai e seu filho autista em busca de um time de futebol para torcer. Na nova versão, a narrativa será transportada para o universo da NBA, em vez da Premier League.

A produção será liderada pelo Apple Studios, com envolvimento também da Wiedemann & Berg Film, responsável pela película original. Entre os produtores, estão Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Spencer Beighley e LeBron James. Maverick Carter, sócio de LeBron, e Michelle Wilens atuam como produtores executivos.

Este será o segundo trabalho de Wahlberg com a Apple. O ator estrelou “Plano de Família” (“The Family Plan”) em 2023, filme que já tem uma sequência confirmada para 2026.

Publicidade

A presença de Farmiga reforça o elenco do novo projeto. A atriz se prepara para lançar “The Conjuring: Last Rites”, marcado para setembro, e também participa de outros títulos previstos para este ano como “Boots” (da Netflix), “O Líder” (“The Leader”) e “Billion Dollar Spy”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Deadline