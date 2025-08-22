Y Combinator apoia Epic Games no caso contra a Apple nos Estados Unidos

A aceleradora de startups Y Combinator apresentou à justiça dos Estados Unidos um amicus brief (um documento sobre um processo apresentado por alguém que não faz parte dele) no qual apoia os esforços da Epic Games em sua briga judicial contra a Apple.

No documento, a empresa argumenta que as restrições contra o redirecionamento de links para pagamentos externos por parte da Apple, bem como a cobrança da famosa taxa de até 30% a desenvolvedores, desestimulam investidores e reduzem os lucros de apps iniciantes.

A Y Combinator acredita que as ações tomadas pela Apple após a justiça dos EUA determinar que a empresa deveria permitir links para meios de pagamento de terceiros em apps não foram suficientes, sendo apenas uma forma de a empresa manter as mesmas barreiras.

A imposição de uma taxa de 27% pelas transações que forem realizadas a partir dos links clicados dentro dos apps, bem como a exigência de telas de aviso intimidadoras, teriam criado um cenário no qual poucos desenvolvedores acabaram optando pelas novas soluções.

A aceleradora acredita que a Apple criou barreiras que dificultam a entrada de empresas que dependem de monetização no mercado de apps e, com o fim efetivo das restrições, o mercado ficaria mais competitivo e novos modelos de negócio se tornariam viáveis.

A Y Combinator criticou até mesmo o programa da Apple para pequenos negócios (aqueles que faturam menos de US$1 milhão por ano em apps e pagam uma taxa reduzida), alegando que startups não querem permanecer pequenas, e sim crescer rapidamente.

Inclusive, a empresa afirmou hesitar apoiar startups que estão sujeitas às taxas da Apple, uma vez que o dinheiro que será “perdido” para a Maçã diminuirá a capacidade da pequena empresa de crescer, contratar novos funcionários e de reinvestir em seu próprio produto.

Um dos objetivos do documento é convencer a justiça americana a rejeitar os recursos apresentados pela Apple contra a decisão que a obrigou a liberar os links para pagamentos externos sem a cobrança de taxas adicionais aos desenvolvedores.

via 9to5Mac