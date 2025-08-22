YouTube Music ganha playlists que combinam músicas de participantes diariamente

Comemorando dez anos desde o seu lançamento, o YouTube Music anunciou ontem novos recursos que aprimorarão a parte social da plataforma, bem como facilitarão que usuários encontrem os próximos shows de seus artistas.

Começando pelos recursos sociais, o mais proeminente deles são as novas playlists “Taste Match”, as quais serão listas de reprodução compartilhadas montadas com base nos hábitos de escuta de todas as pessoas reunidas.

Bastante semelhantes ao recurso Spotify Blend, as playlists do YouTube Music serão atualizadas com novas músicas todos os dias, para refletir a volatilidade na escuta e nos gostos musicais de seus usuários.

O YouTube Music também anunciou que agora usuários podem deixar comentários diretamente em álbuns e listas de reprodução, bem como obter emblemas para reconhecê-los como fãs de determinados artistas.

A plataforma também fez uma parceria com a Bandsintown, para que fãs de música possam facilmente descobrir próximos shows, bem como notificações para futuros lançamentos de artistas favoritos.