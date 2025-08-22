Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

YouTube Music ganha playlists que combinam músicas de participantes diariamente

Douglas Nascimento
22/08/2025 • 12:31
YouTube Music

Comemorando dez anos desde o seu lançamento, o YouTube Music anunciou ontem novos recursos que aprimorarão a parte social da plataforma, bem como facilitarão que usuários encontrem os próximos shows de seus artistas.

Publicidade

Começando pelos recursos sociais, o mais proeminente deles são as novas playlists “Taste Match”, as quais serão listas de reprodução compartilhadas montadas com base nos hábitos de escuta de todas as pessoas reunidas.

Posts relacionados

Bastante semelhantes ao recurso Spotify Blend, as playlists do YouTube Music serão atualizadas com novas músicas todos os dias, para refletir a volatilidade na escuta e nos gostos musicais de seus usuários.

YouTube Music

O YouTube Music também anunciou que agora usuários podem deixar comentários diretamente em álbuns e listas de reprodução, bem como obter emblemas para reconhecê-los como fãs de determinados artistas.

YouTube Music

A plataforma também fez uma parceria com a Bandsintown, para que fãs de música possam facilmente descobrir próximos shows, bem como notificações para futuros lançamentos de artistas favoritos.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple voltará a fazer doações para parques dos Estados Unidos
Posts relacionados