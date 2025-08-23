Como ativar a tradução nas publicações do TikTok [iPhone e iPad]

O TikTok oferece acesso a vídeos de milhões de pessoas mundo afora, dos mais diversos idiomas.

Caso queira, a rede social de vídeos permite que você habilite uma opção para sempre traduzir as publicações para o seu idioma nativo, quando for possível. Isso incluirá as descrições dos posts, os comentários, os títulos das fotos, as legendas e os textos dos vídeos.

Veja, a seguir, como ativar isso! 📱

Abra o TikTok no seu iPhone ou iPad; Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito; Selecione os três risquinhos, no canto superior direito; Vá até “Configurações e privacidade”; Toque em “Idioma”; Ative a opção “Sempre traduzir as publicações”.

Logo abaixo, certifique-se de selecionar o idioma desejado em “Traduzir para” e você pode, ainda, especificar certos idiomas que não deseja que sejam traduzidos (caso fale tanto português quanto inglês, por exemplo).