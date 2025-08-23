Navegue

Foto de Kelly Sikkema na Unsplash
TikTok num iPhone

Como ativar a tradução nas publicações do TikTok [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
23/08/2025 • 13:30
Leitura de 1 minuto

O TikTok oferece acesso a vídeos de milhões de pessoas mundo afora, dos mais diversos idiomas.

Caso queira, a rede social de vídeos permite que você habilite uma opção para sempre traduzir as publicações para o seu idioma nativo, quando for possível. Isso incluirá as descrições dos posts, os comentários, os títulos das fotos, as legendas e os textos dos vídeos.

Veja, a seguir, como ativar isso! 📱

  1. Abra o TikTok no seu iPhone ou iPad;
  2. Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito;
  3. Selecione os três risquinhos, no canto superior direito;
  4. Vá até “Configurações e privacidade”;
  5. Toque em “Idioma”;
  6. Ative a opção “Sempre traduzir as publicações”.

Logo abaixo, certifique-se de selecionar o idioma desejado em “Traduzir para” e você pode, ainda, especificar certos idiomas que não deseja que sejam traduzidos (caso fale tanto português quanto inglês, por exemplo).

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
