Como ativar a tradução nas publicações do TikTok [iPhone e iPad]

O TikTok oferece acesso a vídeos de milhões de pessoas mundo afora, dos mais diversos idiomas.
Caso queira, a rede social de vídeos permite que você habilite uma opção para sempre traduzir as publicações para o seu idioma nativo, quando for possível. Isso incluirá as descrições dos posts, os comentários, os títulos das fotos, as legendas e os textos dos vídeos.
Veja, a seguir, como ativar isso! 📱
- Abra o TikTok no seu iPhone ou iPad;
- Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito;
- Selecione os três risquinhos, no canto superior direito;
- Vá até “Configurações e privacidade”;
- Toque em “Idioma”;
- Ative a opção “Sempre traduzir as publicações”.
Logo abaixo, certifique-se de selecionar o idioma desejado em “Traduzir para” e você pode, ainda, especificar certos idiomas que não deseja que sejam traduzidos (caso fale tanto português quanto inglês, por exemplo).