Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Eyestetix Studio na Unsplash
Logo do TikTok em 3D

Como silenciar um perfil no TikTok [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
23/08/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

Caso você siga um perfil no TikTok, mas não queira mais receber os conteúdos compartilhados por ele, a rede social permite que você silencie-o. Assim, os posts do perfil não aparecerão mais nos seus feeds, a não ser que visite manualmente o perfil da pessoa, é claro.

Publicidade

O aplicativo deixa bem claro que que os usuários silenciados não serão notificados sobre esse processo. Veja, a seguir, como fazer esse procedimento no seu iPhone ou iPad! 😉

Posts relacionados

Como silenciar os posts de um amigo no TikTok

Acesse o perfil do usuário e vá até o botão de compartilhamento, no canto superior direito. Depois, toque em “Silenciar suas atualizações” e escolha o que não quer mais ver: as publicações, os stories e/ou as transmissões ao vivo (lives).

Como silenciar os posts de outras pessoas no TikTok

Quando estiver em uma publicação, mantenha o dedo pressionado na tela por alguns segundos ou selecione o botão de compartilhamento.

Escolha “Não tenho interesse”, “Criador” e “Enviar”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como ativar a tradução nas publicações do TikTok [iPhone e iPad]
Posts relacionados