Como silenciar um perfil no TikTok [iPhone e iPad]

Caso você siga um perfil no TikTok, mas não queira mais receber os conteúdos compartilhados por ele, a rede social permite que você silencie-o. Assim, os posts do perfil não aparecerão mais nos seus feeds, a não ser que visite manualmente o perfil da pessoa, é claro.

O aplicativo deixa bem claro que que os usuários silenciados não serão notificados sobre esse processo. Veja, a seguir, como fazer esse procedimento no seu iPhone ou iPad! 😉

Como silenciar os posts de um amigo no TikTok

Acesse o perfil do usuário e vá até o botão de compartilhamento, no canto superior direito. Depois, toque em “Silenciar suas atualizações” e escolha o que não quer mais ver: as publicações, os stories e/ou as transmissões ao vivo (lives).

Como silenciar os posts de outras pessoas no TikTok

Quando estiver em uma publicação, mantenha o dedo pressionado na tela por alguns segundos ou selecione o botão de compartilhamento.

Escolha “Não tenho interesse”, “Criador” e “Enviar”.