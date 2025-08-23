Como travar a velocidade de vídeos em 2x no TikTok

Há algum tempo, o TikTok oferece a possibilidade de visualizar os vídeos publicados na rede social em uma velocidade maior que a normal. Assim, você pode consumi-los de uma forma mais rápida.

Para isso, é preciso que você mantenha o dedo na tela para que essa velocidade seja alterada. Porém, caso queira manter todo o vídeo em 2x, é possível usar um novo truque simples no aplicativo.

Veja só como fazer! 📱

Com o app do TikTok aberto, localize o vídeo que deseja visualizar em 2x. Em seguida, mantenha o dedo pressionado na tela e deslize-o para a parte inferior, a fim de travar a velocidade.

Para voltar à velocidade normal, repita o mesmo processo.