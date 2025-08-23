Navegue

Foto de Jonathan Kemper na Unsplash
Letreiro do TikTok

Como travar a velocidade de vídeos em 2x no TikTok

Pedro Henrique Nunes
23/08/2025 • 16:30
Leitura de 1 minuto

Há algum tempo, o TikTok oferece a possibilidade de visualizar os vídeos publicados na rede social em uma velocidade maior que a normal. Assim, você pode consumi-los de uma forma mais rápida.

Para isso, é preciso que você mantenha o dedo na tela para que essa velocidade seja alterada. Porém, caso queira manter todo o vídeo em 2x, é possível usar um novo truque simples no aplicativo.

Veja só como fazer! 📱

Com o app do TikTok aberto, localize o vídeo que deseja visualizar em 2x. Em seguida, mantenha o dedo pressionado na tela e deslize-o para a parte inferior, a fim de travar a velocidade.

Para voltar à velocidade normal, repita o mesmo processo.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
