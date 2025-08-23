MM Fórum: migrar dados do iCloud, beta do watchOS 26 e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|Como migrar dados de um iCloud para outro? Finalidade será assinar o AppleCare One.
|MNardelli
|5
|Problemas com beta do watchOS 26
|marchelr_mac
|4
|Monitores para uso Externo
|gabriellana
|2
|Amigos que migraram de 16 para 14 polegadas, o que acharam da experiencia?
|heitozito
|1
|Suporte ao Time Machine encerrará em breve
|lucasocandido
|1
Boas discussões, pessoal! 😉