O tédio ao entrar em uma Apple Store — e por que espero grandes mudanças

Desde que comecei a usar produtos da Apple, por volta de 1999, me encantei com cada novidade. Mas foi entre 2009 e 2010, ao intensificar o meu uso, que essa admiração se transformou em paixão verdadeira.

Publicidade

Morar no Brasil fez com que cada viagem ao exterior se tornasse uma oportunidade de visitar uma Apple Store, que até hoje funciona quase como ponto de referência para escolher hotel ou Airbnb. São sinais de locais vibrantes, com muitas boas opções ao redor. Assim, visitei diversas lojas nos Estados Unidos, algumas na Europa e até no Japão. No Brasil, fui apenas à de São Paulo (a Apple Morumbi).

Desde 2022 morando no Canadá e com acesso mais frequente às lojas da Apple, essa percepção de “mais do mesmo” só se reforçou. Trocam banners, mudam mesas de lugar (e as substituem por puffs), mas o portfólio de produtos e a experiência permanecem praticamente iguais.

Capinhas? Sempre as mesmas, só mudando a cor. Acessórios? Idem. A sensação de entrar e pensar “Uau, que legal isso aqui!” já não acontece há muito tempo. É claro, ainda é empolgante para quem está começando no ecossistema Apple, mas para quem já está há anos, falta aquele elemento surpresa.

Inovação que pede uma nova ambientação

Com os rumores para 2026, 2027 e 2028, incluindo um possível HomePod com braço mecânico para controlar a casa, novas versões do Vision Pro, óculos inteligentes e talvez até um iPhone dobrável, a Apple terá a oportunidade perfeita para renovar não só o seu portfólio, mas a própria experiência de loja.

Publicidade

E, aí, fica a pergunta: será que, no caso desse “HomePod-robô”, a Apple vai apresentá-lo de forma simples, como no lançamento do primeiro modelo, apenas sobre uma mesa? Ou vai criar um cenário realista, simulando um lar inteligente para que o cliente vivencie o uso no dia a dia?

No Vision Pro, por exemplo, a empresa já criou um espaço mais confortável e imersivo para os testes. Faz sentido imaginar algo semelhante para novos dispositivos que exigem demonstração. E, quando falarmos de vender óculos inteligentes, será que a loja vai se aproximar da experiência de uma boutique especializada, ou veremos apenas um amontoado deles em suportes, como acontece hoje com as capinhas?

Apple Store como extensão da casa

Pessoalmente, espero que a Apple se inspire em modelos como o das Microsoft Stores, que ofereciam áreas distintas para experiências diferentes, espaços para jogar com óculos de realidade, áreas para games em computadores de alta performance, e zonas para consoles, cada uma levemente ambientada para o tipo de produto que apresentava.

Publicidade

Na Apple, em contrapartida, tudo segue o mesmo formato: bancadas uniformes, com produtos expostos para experimentação, mas sem contextualização do uso no dia a dia.

Essa mudança poderia:

Publicidade

Permitir que os clientes experimentem produtos no contexto de uso real;

Mostrar a integração entre dispositivos em situações do dia a dia;

Tornar a experiência de compra mais próxima e emocional.

Por outro lado, reconheço que a Apple poderia alcançar boa parte desse objetivo sem alterar drasticamente o espaço físico das lojas. Com o Vision Pro, por exemplo, seria possível criar simulações imersivas que colocam o cliente “dentro” de uma casa conectada, permitindo experimentar produtos e integrações de forma virtual, algo que, se bem executado, já traria de volta parte daquele encanto perdido.

Se os próximos anos realmente trouxerem esses lançamentos, será a chance perfeita para a Apple Store voltar a ser um lugar onde, ao entrar, eu possa dizer novamente: “Uau, que legal isso aqui!”

Será que a Apple Store vai se reinventar ou vai seguir no “mais do mesmo”?