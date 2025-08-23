Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
View on YouTube

★ Vídeo: fones de ouvido HAYLOU S40, com cancelamento ativo de ruído

Rafael Fischmann
23/08/2025 • 12:00
Leitura de 1 minuto

Ter um fone de ouvido bom, com qualidade respeitável e um eficaz cancelamento ativo de ruído hoje em dia não é mais para poucos.

Publicidade

A convite da HAYLOU, no vídeo de hoje nós analisamos o recém-lançado S40, headphones over-ear equipados com Bluetooth 6.0, áudio espacial e suporte ao codec LDAC para áudio sem perdas (lossless).

Confira:

YouTube video
Assinar o nosso canal do YouTube

Seu cancelamento de ruído pode ser colocado em modo adaptativo, com reduções de até 50dB. Se ele estiver ligado, a bateria do S40 aguenta até 60 horas; quando desligado, ela pode chegar a incríveis 90 horas.

Publicidade

Se você se interessou, a boa notícia é que, com o cupom MACHL40, você obtém US$11 de desconto comprando o HAYLOU S40 lá no AliExpress. Mas corra, pois é só até o próximo dia 27! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo fruto de um acordo comercial com um anunciante, que não influenciou a nossa opinião. O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
Post Ant.

O tédio ao entrar em uma Apple Store — e por que espero grandes mudanças
Posts relacionados