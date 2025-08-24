Navegue

Como colocar uma música no Status do WhatsApp

Pedro Henrique Nunes
24/08/2025 • 12:00
O WhatsApp segue recebendo boas novidades que devem agradar à maioria dos usuários do mensageiro mais popular do Brasil.

Dentre as mais recentes, está a possibilidade de colocar uma música no Status — algo que, na prática, é bem parecido com o que já ocorre no Instagram (outro aplicativo da Meta).

O WhatsApp informa que, caso adicione uma música a uma atualização de status com imagem, ele terá duração de 15 segundos; em vídeos, a atualização de status será exibida pela duração do vídeo (com, no máximo, 60 segundos).

Veja como fazer isso! 📱

Toque na aba “Atualizações” e vá até “Adicionar status”. Escolha “Música” e faça uma busca. Ou, se preferir, tire/selecione a foto ou o vídeo, selecione o ícone de adesivos, na parte superior, e escolha “Música”.

Toque na tela para cortar o trecho desejado e alterar a forma de exibição (caso escolha compartilhar a música sem fotos).

É bom deixar claro que, como todo recurso liberado no WhatsApp, esse será gradualmente expandido e liberado para todos os usuários nas próximas semanas (ou meses).

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
