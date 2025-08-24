Como criar um papel de parede do WhatsApp usando a Meta AI

Além de trazer inúmeras opções próprias e também de permitir escolher uma personalizada, o WhatsApp agora possibilita que você crie um papel de parede usando a Meta AI, solução de inteligência artificial da dona do mensageiro.

A novidade, que começou a ser liberada no mês passado, funciona conforme os usuários digitam um prompt de texto, que é interpretado e transformado em imagens pela assistente.

Veja como utilizar isso na prática! 🙂

Abra o WhatsApp no seu iPhone ou iPad (já que, até o momento, a função só parece ter sido liberada nesses aparelhos).

Como criar papel de parede para todas as conversas

Vá até a aba “Configurações” e toque em Conversas » Tema de conversas padrão » Papel de parede. Selecione “Crie com IA” para que a Meta AI seja aberta dentro do app, onde será possível conferir algumas inspirações.

Para criar uma nova com base em uma descrição, basta digitar o comando no campo “Descreva uma imagem”, na parte inferior da tela.

Em instantes, as sugestões aparecerão na tela. Selecione a setinha (no canto inferior esquerdo) para gerá-las novamente ou no botão verde, do canto inferior direito, para salvar.

Como criar papel de parede para uma conversa individual

Abra a conversa desejada, toque no nome da pessoa (na parte superior), vá em Tema da conversa » Papel de parede » Crie com IA e siga os próximos passos.