Como pesquisar uma imagem do WhatsApp no Google [iPhone e iPad]

Há tempos, o Google oferece a busca por imagens usando alguma que você já tenha nos seus aparelhos (ou mesmo na web) com o recurso Lens. Pois agora, o WhatsApp está oferecendo algo parecido.
Em apenas alguns toques, você pode pesquisar uma imagem enviada ou recebida no mensageiro usando o Lens, sem que seja necessário abrir o navegador ou o app do Google de forma manual.
Veja como fazer! 🔎
- Abra o WhatsApp no seu iPhone ou iPad;
- Selecione a conversa na qual a imagem está localizada;
- Toque em cima dela, para que seja aberta em tela cheia;
- Vá até o botão de compartilhamento, no canto inferior esquerdo;
- Escolha “Pesquisar na internet” para ser levado até o seu navegador padrão e conferir os resultados de busca.
Rápido e prático! 😉