Foto de rmcarvalhobsb / Depositphotos
Logo do WhatsApp em um telefone

Como pesquisar uma imagem do WhatsApp no Google [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
24/08/2025 • 13:30
Leitura de 1 minuto

Há tempos, o Google oferece a busca por imagens usando alguma que você já tenha nos seus aparelhos (ou mesmo na web) com o recurso Lens. Pois agora, o WhatsApp está oferecendo algo parecido.

Em apenas alguns toques, você pode pesquisar uma imagem enviada ou recebida no mensageiro usando o Lens, sem que seja necessário abrir o navegador ou o app do Google de forma manual.

Veja como fazer! 🔎

  1. Abra o WhatsApp no seu iPhone ou iPad;
  2. Selecione a conversa na qual a imagem está localizada;
  3. Toque em cima dela, para que seja aberta em tela cheia;
  4. Vá até o botão de compartilhamento, no canto inferior esquerdo;
  5. Escolha “Pesquisar na internet” para ser levado até o seu navegador padrão e conferir os resultados de busca.

Rápido e prático! 😉

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
