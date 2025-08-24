Como pesquisar uma imagem do WhatsApp no Google [iPhone e iPad]

Há tempos, o Google oferece a busca por imagens usando alguma que você já tenha nos seus aparelhos (ou mesmo na web) com o recurso Lens. Pois agora, o WhatsApp está oferecendo algo parecido.

Em apenas alguns toques, você pode pesquisar uma imagem enviada ou recebida no mensageiro usando o Lens, sem que seja necessário abrir o navegador ou o app do Google de forma manual.

Veja como fazer! 🔎

Abra o WhatsApp no seu iPhone ou iPad; Selecione a conversa na qual a imagem está localizada; Toque em cima dela, para que seja aberta em tela cheia; Vá até o botão de compartilhamento, no canto inferior esquerdo; Escolha “Pesquisar na internet” para ser levado até o seu navegador padrão e conferir os resultados de busca.

Rápido e prático! 😉