Método Bullet Journal no iPad: uma proposta contraditória, mas eficaz

Se você conhece esse método, deve ter ficado indignado com a proposta. O Método Bullet Journal (BuJo, como ficou conhecido por sigla) não é apenas um método de organização pessoal, mas também, antes de tudo, uma filosofia prática de clareza, intenção e foco.

O nome vêm do conceito de bullets (tópicos) e journaling (termo em inglês para o hábito de escrever um diário pessoal). Criado por Ryder Carroll, o sistema surgiu como uma resposta à sobrecarga informacional e à sensação constante de estar ocupado, mas improdutivo. Carroll resolveu escrever um livro sobre seu método, que logo se tornou um bestseller mundial. Existe também um site com cursos, modelos e uma comunidade de praticantes.

A proposta original é radical em sua simplicidade: caneta, caderno e presença. Nada de apps, automações ou popups. A ideia é que, ao escrever à mão nossas tarefas, reflexões e metas, criamos um espaço físico e mental de processamento real e intencional. Mais que planejar o que fazer, o BuJo nos obriga a refletir sobre por que fazemos o que fazemos.

Como já comentei aqui, uma de minhas áreas de estudo é a produtividade, mais propriamente em sua intencionalidade, em um programa que escrevi chamado “Produtividade Consciente”. Por esse contexto, dedico tempo regular para experimentar e testar propostas de apps e metodologias de produtividade, o que me levou a conhecer e testar o BuJo.

Comecei bastante animado: comprei o caderno de notas personalizado, régua, lápis de cor e construi meu BuJo:

Por cerca de quatro meses, segui religiosamente a proposta e confesso que percebi muitos benefícios. Realmente a necessidade de escrever e a leitura posterior reflexiva ajudam muito no foco e discernimento. Com o tempo, porém, devido à minha completa ineficiência de escrita manual e o tempo demandado para montar a estrutura do método, entre outros fatores que relatarei posteriormente, acabei voltando para outras formas de acompanhamento da produtividade pessoal.

Mas, no campo dos testes, resolvi contrariar a filosofia do autor e tentar um BuJo digital, como descreverei aqui.

O método Bullet Journal na prática

O BuJo se organiza em alguns elementos centrais, todos feitos à mão. Não há templates prontos nem estrutura rígida, apenas modelos sugestivos, o que traz flexibilidade total.

Eis os componentes principais:

Index (Índice): a primeira página do caderno, onde você registra todas as seções ou coleções criadas, com número de página. Isso transforma seu caderno em um sistema rastreável. Future Log (Registro Futuro): uma visão de médio/longo prazo, normalmente com 6 a 12 meses por página. Aqui você anota compromissos importantes, prazos, metas ou eventos futuros. Monthly Log (Registro Mensal): um painel mensal simples, que traz uma coluna com os dias do mês e outra com as principais tarefas. Serve para dar uma visão panorâmica mensal e lhe forçar a pensar o que de fato deve ser a prioridade em cada mês. Daily Log (Registro Diário): aqui está o coração do BuJo, o registro rápido com bullets. Tarefas são representadas por pontos (•), eventos por círculos (○), anotações por traços (–). Quando uma tarefa é concluída, você transforma o ponto em “x”. Se ela for adiada, você a migra (>) para outro dia ou mês. Collections (Coleções): qualquer tema recorrente pode virar uma “coleção” (lista de livros, ideias de projetos, metas, planejamento de viagem, controle de hábitos, etc.). É onde o sistema se molda à sua vida real. Review (Migração e Revisão): ao final de cada mês, você revisa o que foi feito, migra o que ainda é relevante e descarta o que perdeu o sentido. Esse processo periódico busca criar intencionalidade. Não basta anotar — é preciso refletir.

Como você pode ver, a metodologia em si mantém semelhança com muitos outros métodos de produtividade, como o GTD, por exemplo. Mas no BuJo, Carroll quer provocar o cultivo da consciência através da escrita manual, tida por muitos como mais poderosa que a digitação.

O hábito de revisar com frequência, cortar o excesso e se reconectar com o que realmente importa, torna-se, segundo o autor, mais relevante e reflexivo na escrita no papel. Curiosamente, Carroll trabalha na área de desenvolvimento de apps; talvez seja esse um motivo a mais para ele buscar um descanso tecnológico.

A versão digital

Sim, isso pode soar como uma traição à proposta original do autor. Mas, na prática, resolveu o que para mim é uma das principais “fragilidades” do método: a falta de “onipresença”.

Explico: um dos pontos-chave para a eficiência de uma ferramenta de produtividade é estar sempre à mão. Neste quesito, um sistema digital está ao seu alcance no smartphone, tablet ou computador, por exemplo, sem precisar estar especificamente com um deles. No BuJo, seu caderno de notas precisa ser carregado por você para todos os lados, do contrário você poderá perder registros importantes de demandas e tarefas. Além disso, um caderno físico não possui backup, o que pode trazer um dano imensurável em caso de perda ou dano do seu Moleskine.

No iPad, você tem a junção de dois mundos: pode utilizar a escrita como um recurso de reflexão e ao mesmo tempo ter um sistema digital eficaz. Existem diversos apps para escrita no iPad e meu objetivo aqui não é fazer um comparativo entre eles. O Notas (Notes) da Apple eu evitei, porque não tem como opção no template o mesmo formato dos cadernos propostos pelo BuJo. Em meu caso, optei pelo Nebo. Gosto desse app porque ele traz facilidades digitais importantes e discretas, como:

Criar cadernos e coleções, exatamente como faria em um caderno físico;

Escrever à mão com fluidez, mas ter a possibilidade de converter trechos em texto editável quando quiser usar em um email, artigo ou relatório;

Manter índice, registros mensais, diários e coleções temáticas — com links internos entre páginas;

Manter sincronia entre iPhone, Mac e iPad.

Procurei seguir a mesma estrutura proposta no livro para o caderno de notas e replicar todos os componentes, como você pode ver a seguir:

O risco de distrações, uma das alegações para evitar recursos tecnológicos no BuJo, pode ser minimizado por configurações específicas no app e no modo Não Perturbe do iOS/iPadOS. É possível eliminar notificações, timelines ou alertas e isso aproxima experiência muito mais do estilo de uso no papel do que em um app tradicional de produtividade. Além disso, a versão digital amplia a possibilidade de inserção de outros elementos, como fotos, imagens e até links de arquivos.

Um resumo comparativo entre os dois formatos:

Critério Caderno físico iPad Experiência tátil Autêntica, estimula o foco Muito próxima, com resposta natural do Apple Pencil Flexibilidade de layout Parcial, feito à mão, mas com limitações de recursos Total, com reorganização digital rápida Conversão para texto Inexistente Simples e útil para reaproveitamento Busca por conteúdo Manual, exige folhear Instantânea, por palavra-chave Portabilidade Depende de estar com o caderno Acessível em qualquer dispositivo Apple Risco de perda Alto (extravio, danos físicos) Baixo (backup automático e sincronização) Conexão emocional Alta, ritualística Preservada, com alguns limites sensoriais Distrações Nenhuma, se feito com disciplina Nenhuma no app, mas com o risco sempre presente, dependendo do uso geral do iPad Estética e criatividade Total (adesivos, desenhos, colagens) Boa, mas limitada às ferramentas do app

Conclusão

O Bullet Journal foi feito para funcionar com excelência no papel, e isso tem um valor imenso, especialmente em um mundo repleto de distrações virtuais, digitais e tecnológicas. Mas, por outro lado, vivemos tempos em que a presença física nem sempre consegue acompanhar a vida móvel. Adaptar o método ao iPad pode ser uma escolha consciente, preservando a intencionalidade da escrita, e, ao mesmo tempo, a facilidade, sincronia e mobilidade do contexto tecnológico.

Continua sendo BuJo? Depende da definição e do grau de comprometimento com a teoria. Para usuários puristas, a presença da tecnologia já descaracteriza completamente o método. Para os mais tecnológicos, se o sistema continua lhe ajudando a pensar melhor, agir com foco e revisar intencionalmente sua vida através da escrita manual, então ele permanece fiel à essência, mesmo em uma nova forma.

Para mim, como citei a princípio, acabou não sendo uma alternativa pela escrita primária, me mantendo no Lembretes (Reminders). Mas se você já tentou usar o BuJo no papel e abandonou por falta de tempo, rotina intensa ou esquecimento do caderno em casa, talvez seja hora de experimentar um novo formato.

A melhor ferramenta de produtividade não é a mais fiel à teoria — é a que lhe ajuda a viver com mais consciência, foco, presença e clareza.

