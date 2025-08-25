Agência por trás da publicidade da Apple se diz inspirar em Steve Jobs até hoje

Muitos aqui já devem ter ouvido falar sobre a TBWA\Media Arts Lab (ou MAL), uma agência publicitária fundada em 2006 em estreita parceria com a Apple, a qual remonta à histórica amizade e parceria entre Steve Jobs e Lee Clow, que anteriormente era o diretor criativo da Chiat/Day.

Até hoje, porém, as ideias de Jobs ecoam nas produções da agência, como detalhado pela diretora executiva global Katrien De Bauw e o diretor criativo global Brent Anderson em uma entrevista ao AdWeek.

Segundo Anderson, Jobs — que era “implacável em sua visão para a Apple e em suas expectativas para [sua] publicidade e marketing” — passou a confiar “na pura expressão criativa de Clow e em sua capacidade de simplificar e reduzir”.

Prova dessa parceria está na própria história da fundação da MAL: Clow propôs a ideia de criar uma agência sob medida para a Apple enquanto ela se preparava para o lançamento do primeiro iPhone, em 2007. Jobs se mostrou receptivo à ideia, mas com uma condição: que continuasse a trabalhar com Clow e com os talentos da Chiat/Day.

Embora Jobs tenha falecido em 2011 e Clow tenha se aposentado em 2019, a MAL ainda se baseia em uma “relação de confiança e dedicação à missão de Jobs”, segundo os executivos. Muitas das práticas estabelecidas há quase 20 anos, como reuniões regulares com executivos seniores da Apple para discutir os desafios e o futuro da marca, persistem até hoje.

Mesmo possuindo o seu próprio estúdio, a Apple também vê valor em manter uma parceria com uma agência externa em busca de uma perspectiva independente, explicou De Bauw.

Mais recentemente, a MAL tem se dedicado a ser pioneira em uma nova forma de contar histórias com a Apple. Nesse sentido, além de perpetuar a campanha “Shot on iPhone”, a agência também vem desenvolvendo produções para o Apple Immersive Video.

via AppleInsider