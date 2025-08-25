Navegue

“AirPods Pro 3” com sensor cardíaco poderão ser lançados já neste ano

Os AirPods Max, por outro lado, ainda deverão demorar para serem atualizados
Douglas Nascimento
25/08/2025 • 11:52
Foto de JulijaMatuka / Depositphotos
AirPods Pro 2

Nos últimos meses, surgiram uma série de rumores divergentes sobre a data de lançamento da terceira geração dos AirPods Pro, com alguns analistas/leakers afirmando que eles chegarão apenas em 2026 e outros apostando em um lançamento já para este ano.

Após referências em códigos recentes indicarem um lançamento iminente, o jornalista Mark Gurman afirmou na newsletter “Power On” (da Bloomberg) que a Apple deverá lançar mesmo os “AirPods Pro 3” em 2025. Em fevereiro, ele havia afirmando que o produto estaria a meses de ser lançado.

O jornalista reiterou que a Apple está trabalhando um um recurso de monitoramento da frequência cardíaca para os “fones de ouvido”. O recurso, que já deu as caras nos Powerbeats Pro 2, deverão marcar uma expansão nos recursos de saúde para projetados para o produto.

Enquanto isso…

Por outro lado, enquanto os AirPods Pro se preparam para receber uma atualização, os AirPods Max seguem estacionados em sua primeira geração. Desde seu lançamento em 2020, eles ganharam apenas uma versão com USB-C e novas cores, sem novidades maiores.

Segundo Gurman, esse cenário deverá perdurar por pelo menos mais alguns anos, uma vez que os AirPods Max são populares o suficiente para que a Apple continue os vendendo, mas não são populares a ponto de estimular a empresa investir tempo e dinheiro em um update.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
