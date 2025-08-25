Apple TV+: adaptação de “Weekend Rebels” terá Indie DesRoches no elenco

O ator Indie DesRoches, conhecido por suas participações em “Obi-Wan Kenobi” (do Disney+) e “The Madison” (do Paramount+), foi escalado para a adaptação do Apple TV+ da produção alemã “Weekend Rebels”. O longa terá direção de Stephen Chbosky e contará também com Mark Wahlberg e a atriz Vera Farmiga nos papéis principais.

Publicidade

A trama é inspirada na história real de Mirco e Jason von Juterczenka. Na película original, o pai promete levar o filho, portador da síndrome de Asperger, a todos os estádios das 56 equipes profissionais de futebol alemão caso ele consiga lidar melhor com os desafios da escola. Na nova versão, a narrativa será transportada para o universo da NBA, em vez da Bundesliga.

Embora o papel exato de DesRoches — que é diagnosticado com autismo desde os três anos — não tenha sido confirmado, a expectativa é de que ele interprete o filho do personagem vivido por Walhberg. O jovem ator, inclusive, já trabalhou com Walhberg em “Luta pela Fé – A História do Padre Stu” (“Father Stu”, da Netflix) e vem consolidando a sua carreira com participações em séries e filmes de destaque.

A produção será liderada pelo Apple Studios, com envolvimento também da Wiedemann & Berg Film, responsável pelo filme original. Entre os produtores, estão Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Spencer Beighley e LeBron James. Maverick Carter, sócio de LeBron, e Michelle Wilens atuam como produtores executivos.

Publicidade

Ainda sem título oficial, a adaptação de “Weekend Rebels” está em fase inicial de produção e será lançada mundialmente pelo Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Deadline