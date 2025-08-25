Como desabilitar o atalho do Copilot no Microsoft Edge [iPhone e iPad]

O Microsoft Edge, além de poder ser usado em PCs e Macs, também está disponível em iPhones e iPads. Há alguns anos, a empresa passou a incluir, dentro do navegador, o Copilot — sua assistente de IA (inteligência artificial).

Porém, caso não queira que o ícone dedicado da assistente siga aparecendo na barra de ferramentas do Edge, a Microsoft permite desabilitá-lo. Veja, a seguir, como é supersimples fazer isso nos iPhones e iPads! 😉

Com o Edge aberto, toque nos três risquinhos (no canto inferior direito) e vá em “Configurações”.

Acesse “Serviços Microsoft”, depois “Copilot” e desmarque a opção “Mostrar Copilot”. Toque em “Concluído” para finalizar.