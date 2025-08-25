Navegue

Microsoft Edge

Como importar as suas senhas para o Microsoft Edge [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
25/08/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Caso armazene as suas senhas em outro local e queira usá-las no Microsoft Edge, o navegador da empresa de Redmond permite que você importe-as para lá.

Assim, não será mais preciso recorrer a outro navegador ou aplicativo para encontrar algum login e senha que precise usar no momento. Confira, nos próximos parágrafos, como fazer esse processo em iPhones, iPads e Macs! 😉

Como importar senhas no Microsoft Edge do iPhone/iPad

Abra o Edge, toque nos três risquinhos (no canto inferior direito) e vá até “Configurações”.

Selecione “Senhas” e toque em “Importar Senhas”, para escolher entre fazer isso diretamente do Google Chrome ou de um arquivo no formato CSV.

Como importar senhas no Microsoft Edge do Mac

Acesse esse link, vá até Edge » Ajustes…, clique em “Perfis” (na barra lateral esquerda) e depois em “Importar dados do navegador”. Selecione, então, “Importar”, ao lado de “Importar senhas agora”.

Selecione de onde deseja importar as senhas e siga os próximos passos.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
