Elon Musk processa Apple por beneficiar a OpenAI em seus sistemas

O bilionário Elon Musk deu oficialmente entrada em um processo judicial contra a Apple e a OpenAI, no qual acusa a Maçã de favorecer injustamente a proprietária do ChatGPT ao integrá-lo em seus sistemas operacionais, prejudicando, assim, a concorrência e privando os consumidores de opções (como a do seu próprio chatbot, o Grok).

Como se sabe, a Apple e a OpenAI têm uma parceria que oferece o ChatGPT como opção de chatbot como uma das funções da Apple Intelligence. Esse acordo, segundo a acusação, “mantém os monopólios de ambas as empresas e impedem a inovação”.

Foi alegado ainda que a Apple “torna impossível” para qualquer serviço que não seja o ChatGPT chegar ao topo dos rankings da App Store — algo apontado pelo bilionário há alguns dias, quando insinuou em um post no X (antigo Twitter) que a Apple estaria cometendo uma violação antitruste com esse comportamento.

Na ocasião, a Apple declarou que a App Store “foi projetada para ser justa e livre de preconceitos”, de modo a defender a curadoria da sua loja de aplicativos.

A ação foi protocolada em nome do X e da xAI, ambas empresas de Musk, em um tribunal federal no Texas. A Apple e a OpenAI não responderam as acusações até o momento.

