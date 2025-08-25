Entenda facilmente os detalhes dos rótulos de alimentos com o app Grano

Entender as informações contidas nos rótulos de alimentos logo de cara não é para qualquer um — porém, é algo de suma importância se você está em uma dieta ou possui alguma restrição alimentar.

Felizmente, há um app para isso: o Grano, cujo objetivo é ajudar-lhe a tomar decisões mais inteligentes e saudáveis. Mais precisamente, basta escanear o código de barras dos alimentos e o app analisa seus valores nutricionais, aditivos, aspectos ambientais, origem, processamento, entre outros dados.

Mais do que apenas exibir tais informações, o app oferece uma espécie de registro com base em pontuação chamado GranoScore, o qual contabiliza os dados sobre o que você adquiriu em uma avaliação unificada.

Nem tudo que o app consegue identificar precisa ser necessariamente contabilizado no GranoScore, ou seja, você pode dar destaque a certas informações para conferir com praticidade quão bom é um produto para você.

O Grano também mostra informações pertinentes sobre o que certos dados significam, como aditivos, bem como oferece opções melhores para o seu perfil (a exemplo de produtos veganos, orgânicos, etc.).

O Grano está disponível gratuitamente na App Store — mas alguns recursos, como a possibilidade de escanear mais de dez rótulos diariamente, criar de perfis de público-alvo personalizados e a capacidade de visualizar todos os produtos alternativos, exigem a assinatura do Grano+, que custa R$20 mensais ou R$120 anuais.

