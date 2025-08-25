Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Entenda facilmente os detalhes dos rótulos de alimentos com o app Grano

Luiz Gustavo Ribeiro
25/08/2025 • 16:36

Entender as informações contidas nos rótulos de alimentos logo de cara não é para qualquer um — porém, é algo de suma importância se você está em uma dieta ou possui alguma restrição alimentar.

Publicidade

Felizmente, há um app para isso: o Grano, cujo objetivo é ajudar-lhe a tomar decisões mais inteligentes e saudáveis. Mais precisamente, basta escanear o código de barras dos alimentos e o app analisa seus valores nutricionais, aditivos, aspectos ambientais, origem, processamento, entre outros dados.

Mais do que apenas exibir tais informações, o app oferece uma espécie de registro com base em pontuação chamado GranoScore, o qual contabiliza os dados sobre o que você adquiriu em uma avaliação unificada.

App Grano

Nem tudo que o app consegue identificar precisa ser necessariamente contabilizado no GranoScore, ou seja, você pode dar destaque a certas informações para conferir com praticidade quão bom é um produto para você.

Publicidade

O Grano também mostra informações pertinentes sobre o que certos dados significam, como aditivos, bem como oferece opções melhores para o seu perfil (a exemplo de produtos veganos, orgânicos, etc.).

O Grano está disponível gratuitamente na App Store — mas alguns recursos, como a possibilidade de escanear mais de dez rótulos diariamente, criar de perfis de público-alvo personalizados e a capacidade de visualizar todos os produtos alternativos, exigem a assinatura do Grano+, que custa R$20 mensais ou R$120 anuais.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple TV+: adaptação de “Weekend Rebels” terá Indie DesRoches no elenco
Próx. Post

Resumos em vídeo do NotebookLM recebem suporte ao português
Posts relacionados