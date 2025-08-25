Essas serão as cases de silicone dos “iPhones 17”, de acordo com leaker

Depois de compartilhar o que seriam fotos das cases premium dos “iPhones 17”, aparentemente chamadas de “TechWoven”, o leaker conhecido como Majin Bu publicou ontem no seu blog pessoal supostas imagens das capas de silicone que serão oferecidas pela Apple para os novos modelos, as quais incluem novos tons de cores.

Com um recorte retangular para o módulo das câmeras, essas cases contam uma lista bem mais extensa de opções de cores que a alternativa mais cara. Especificamente, as alternativas seriam:

Deep Orange (algo como Laranja Profundo)

(algo como Laranja Profundo) Pale Orange (Laranja Claro)

(Laranja Claro) Grass Green (Verde Grama)

(Verde Grama) Celadon (outro tom de verde)

(outro tom de verde) Fog Purple (Roxo Névoa)

(Roxo Névoa) Grey Blue (Azul Acinzentado)

(Azul Acinzentado) Dark Blue (Azul Escuro)

(Azul Escuro) Midnight Black (Preto Meia-noite).

Ainda de acordo com o leaker, a Apple também testou opções nas cores Black (Preta), Crag Gray (Cinza Penhasco), Carambola (um tom de verde fluorescente), Tannin (outro tom de azul escuro) e Lake Green (Verde Lago) — como é possível conferir na imagem abaixo —, mas elas acabaram sendo descartadas. É, possível, no entanto, que algumas delas pintem no futuro como updates sazonais.

Assim como as cases “TechWoven”, essas capas de silicone deverão contar com furos para alças (lanyards) — além, é claro, de serem compatíveis com a tecnologia MagSafe.

Gostaram das (possíveis) opções? 🤔