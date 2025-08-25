Navegue

Cases de silicone dos "iPhones 17"

Essas serão as cases de silicone dos “iPhones 17”, de acordo com leaker

Bruno Cardoso
25/08/2025 • 09:21
Depois de compartilhar o que seriam fotos das cases premium dos “iPhones 17”, aparentemente chamadas de “TechWoven”, o leaker conhecido como Majin Bu publicou ontem no seu blog pessoal supostas imagens das capas de silicone que serão oferecidas pela Apple para os novos modelos, as quais incluem novos tons de cores.

Com um recorte retangular para o módulo das câmeras, essas cases contam uma lista bem mais extensa de opções de cores que a alternativa mais cara. Especificamente, as alternativas seriam:

  • Deep Orange (algo como Laranja Profundo)
  • Pale Orange (Laranja Claro)
  • Grass Green (Verde Grama)
  • Celadon (outro tom de verde)
  • Fog Purple (Roxo Névoa)
  • Grey Blue (Azul Acinzentado)
  • Dark Blue (Azul Escuro)
  • Midnight Black (Preto Meia-noite).

Ainda de acordo com o leaker, a Apple também testou opções nas cores Black (Preta), Crag Gray (Cinza Penhasco), Carambola (um tom de verde fluorescente), Tannin (outro tom de azul escuro) e Lake Green (Verde Lago) — como é possível conferir na imagem abaixo —, mas elas acabaram sendo descartadas. É, possível, no entanto, que algumas delas pintem no futuro como updates sazonais.

Assim como as cases “TechWoven”, essas capas de silicone deverão contar com furos para alças (lanyards) — além, é claro, de serem compatíveis com a tecnologia MagSafe.

Gostaram das (possíveis) opções? 🤔

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
