Leitura de 2 minuto

iOS 26 habilitará recarga Qi2 a 25W nos iPhones 16

Bruno Cardoso
25/08/2025 • 10:24
Foto de Amanz na Unsplash
iPhone 16 ultramarino

No fim do mês passado, surgiu um rumor de que os “iPhones 17” suportarão recarga Qi2 a 25W — potência desbloqueada pela versão mais recente do padrão, lançada oficialmente também em julho.

Como notado pelo pessoal MacRumors na última beta do iOS 26, porém, essa novidade também deverá dar as caras nos modelos da linha iPhone 16, com exceção, é claro, do iPhone 16e — lembrando que ele não vem com os ímãs necessários para o funcionamento do MagSafe e do Qi2.

Ao que tudo indica, a nova grande versão do sistema que empurra os iPhones ativará esse recurso de forma retroativa nos iPhones 16, 16 Plus, 16 Pro, e 16 Pro Max, o que significa que não será necessário fazer o upgrade para os “iPhones 17” (que muito provavelmente também contarão com essa tecnologia) para desbloquear velocidades mais altas de carregamento sem fio.

O Qi2 25W, vale notar, já tem dado as caras em alguns dispositivos, como os aparelhos da linha Pixel, do Google. Marcas de acessórios como a UGREEN e a Belkin (que tem uma relação bem próxima com a Apple, diga-se) também já apresentaram produtos compatíveis com esse padrão.

Até o momento, para obter recarga sem fio a 25W, usuários de iPhones precisam, necessariamente, adquirir um carregador MagSafe (padrão proprietário da Apple). Com essa novidade, é esperado que o leque de acessórios capazes de oferecer essa potência cresça consideravelmente.

A expectativa é que o iOS 26 seja lançado junto aos “iPhones 17”, cujo anúncio é esperado para o mês que vem (provavelmente no dia 9 de setembro).

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
