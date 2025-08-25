Navegue

iPhones deverão ganhar grandes novidades por pelo menos três anos

A Apple teria cogitado lançar uma case no estilo bumper para o “iPhone 17 Air”
Douglas Nascimento
25/08/2025 • 11:10
AppleTrack
Lateral/botões do "iPhone 17 Air"

Envoltos em uma grande monotonia em termos de design em suas últimas gerações, os iPhones deverão passar por pelo menos três anos de mudanças relevantes — algo que terá início já neste ano, como destaca a nova edição da newsletter semanal “Power On” (da Bloomberg).

Como já vem sendo amplamente especulado, os “iPhones 17 Pro” deverão apresentar um módulo para as câmeras com design completamente renovado — e bem diferente do que ostentam desde a linha iPhone 11. Eles também deverão contar com uma nova e inédita cor laranja.

A grande novidade, no entanto, será o lançamento do “iPhone 17 Air”, o modelo ultrafino que substituirá o iPhone 16 Plus. Com uma cor azul claro, ele terá uma única câmera e bateria com duração inferior, bem como não terá um slot para cartão SIM físico e contará com o modem C1.

Em publicação no X (antigo Twitter), o jornalista Mark Gurman, que assina a newsletter supracitada, afirmou acreditar que a Apple pelo menos chegou a considerar ou testar uma case que protege apenas as bordas para o “iPhone 17 Air” — algo semelhante aos Bumpers lançados para o iPhone 4.

Para o ano que vem, provavelmente termos o lançamento do primeiro dobrável da Maçã, sobre o qual já comentamos, enquanto para 2027 a Apple prepara um “iPhone 20” com design curvo baseado em vidro, em comemoração ao aniversário de 20 anos desde o primeiro iPhone.

Dessa forma, as mudanças que já começarão neste ano e, mesmo que não sejam revolucionárias, servirão para abrir as portas e lançar bases para mudanças maiores nos anos seguintes, marcando um período de muitas emoções para os fãs dos iPhones.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
