Leitura de 2 minuto

Oitavas betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 são liberadas

Luiz Gustavo Ribeiro
25/08/2025 • 14:16
Apple Beta Software Program (Siri Remote, Apple TV, HomePod, MacBook Pro, iPad Pro, AirPods, iPhone 16 Pro Max e Apple Watch com o macOS Tahoe 26, iPadOS 26, iOS 26 e watchOS 26 nas telas)

Já estão disponíveis as oitavas versões de testes do iOS 26 (compilação 23A5330a), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 (25A5349a), watchOS 26 (23R5350a), tvOS 26 (23J5348a) e visionOS 26 (23M5332a) para desenvolvedores.

Ademais, as quartas Release Candidates (RCs) do macOS Sequoia 15.7 (compilação 24G217) e do macOS Sonoma 14.8 (23J18) também foram liberadas hoje.

Os novos sistemas trarão, como temos acompanhado, algumas das atualizações visuais mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs — além de novos recursos e aprimoramentos —, conforme anunciado durante a WWDC25.

Cabe ressaltar que, embora a Apple disponibilize o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, as betas públicas desses sistemas já estão disponíveis, caso alguém prefira instalá-las.

Continuem de olho por aqui, pois em breve detalharemos as novidades dessas betas — isto é, caso elas tragam alguma. Estamos na fase final da fase de testes, e é bem capaz que as próximas já sejam as versões RC.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
