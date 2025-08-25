Oitavas betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 são liberadas

Já estão disponíveis as oitavas versões de testes do iOS 26 (compilação 23A5330a ), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 ( 25A5349a ), watchOS 26 ( 23R5350a ), tvOS 26 ( 23J5348a ) e visionOS 26 ( 23M5332a ) para desenvolvedores.

Ademais, as quartas Release Candidates (RCs) do macOS Sequoia 15.7 (compilação 24G217 ) e do macOS Sonoma 14.8 ( 23J18 ) também foram liberadas hoje.

Os novos sistemas trarão, como temos acompanhado, algumas das atualizações visuais mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs — além de novos recursos e aprimoramentos —, conforme anunciado durante a WWDC25.

Cabe ressaltar que, embora a Apple disponibilize o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, as betas públicas desses sistemas já estão disponíveis, caso alguém prefira instalá-las.

Continuem de olho por aqui, pois em breve detalharemos as novidades dessas betas — isto é, caso elas tragam alguma. Estamos na fase final da fase de testes, e é bem capaz que as próximas já sejam as versões RC.