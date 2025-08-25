Promoções na App Store: FRAMED, Underworld Office, eXtra Voice Recorder Pro e mais!

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store!

FRAMED, criado pela Loveshack, é um excelente puzzle e nosso destaque do dia. No jogo — com uma narrativa repleta de enigmas — você combina dezenas de quebra-cabeças, reorganizando uma sequência de quadros de uma HQ animada. Cada mudança que você faz cria um novo desfecho para a história.

Confira o trailer:

A trilha sonora é embalada por um jazz exclusivo e os comandos são todos baseados em gestos na tela. Tendo recebido dezenas prêmios desde a sua criação, FRAMED é perfeito para todos os tipos de jogadores.

Ah, e o segundo jogo da franquia também está com desconto:

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$80 em descontos:

Jogos

História interativa.

Jogo musical.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Gravador de voz com mais recursos.

Criação musical.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♂️‍➡️