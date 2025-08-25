Navegue

Leitura de 2 minuto

Resumos em vídeo do NotebookLM recebem suporte ao português

Bruno S. Gentile
25/08/2025 • 17:06
Divulgação/Google

O Google anunciou hoje que o recurso Video Overviews do NotebookLM agora possui suporte para 80 idiomas, incluindo o português. A ferramenta transforma conteúdos de notas, PDFs e imagens em apresentações em vídeo, prometendo uma forma prática de compreender os principais pontos de estudos e pesquisas do usuário.

Lançado em julho inicialmente apenas em inglês, o recurso passa agora a estar disponível mundialmente. Segundo o Google, a novidade será liberada a todos os usuários ao longo desta semana.

YouTube video

Além da geração de vídeos, os resumos em áudio também foram aprimorados. Até então, a síntese feita pela inteligência artificial em outros idiomas era limitada a versões mais curtas. Com o update, os documentos passam a oferecer o mesmo nível de detalhamento da versão em inglês, com a possibilidade de manter a opção de resumos rápidos para quem busca apenas os destaques.

No Brasil, a criação de vídeos em português já aparece em algumas contas com planos pagos da IA do Google e deverá alcançar mais usuários nos próximos dias. O processo leva cerca de três minutos para gerar um vídeo de cinco minutos e, no modo padrão, a narração é feita em português de Portugal.

O NotebookLM funciona como um assistente de IA que organiza informações a partir de fontes selecionadas pelo usuário. Os vídeos podem incorporar citações, imagens e diagramas dos materiais originais, ampliando a capacidade de síntese e de aprendizado da ferramenta.

O aplicativo está disponível gratuitamente para iPhone e iPad.

Bruno S. Gentile
