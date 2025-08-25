Rumor: iPhone dobrável terá 4 câmeras, Touch ID e modem “C2” avançado

Na mais recente edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman publicou o que podem ser algumas especificações do primeiro iPhone dobrável, previsto por analistas para ser lançado pela Apple no segundo semestre de 2026.

Publicidade

Sendo identificado internamente na Maçã pelo código V68 , o aparelho se assemelhará aos atuais dobráveis no estilo “fold” da Samsung em formato, uma vez que se abrirá horizontalmente como um livro para formar um dispositivo grande de tamanho semelhante ao de um tablet.

Segundo o jornalista, o primeiro dobrável da Apple terá quatro câmeras — uma na parte frontal (quando fechado), outra na parte interna e duas na parte traseira. Ele não deverá contar com suporte ao Face ID (apenas ao Touch ID) e nem com um slot para cartão SIM físico (ou seja, será exclusivamente eSIM).

Os fornecedores da Apple já estariam trabalhando no novo modelo e planejando aumentar a produção no início do próximo ano para um lançamento no outono (entre setembro e dezembro nos Estados Unidos) — provavelmente acompanhando o lançamento dos “iPhones 18”.

Publicidade

Provavelmente apresentando apenas as variações de cores preta e branca, o dobrável contará com o modem “C2”, o qual, segundo a newsletter, será a primeira geração dos chips 5G da Maçã a contar com recursos próximos aos dos modems de última geração da Qualcomm.

Quanto à tela, a Apple teria desistido de usar uma abordagem on-cell, na qual os sensores de toque do display ficariam integrados como uma espécie de camada superior acima do painel, uma vez que ela poderia criar lacunas entre as camadas e tornar o vinco mais visível.

Gurman ainda enfatizou os planos da Apple para lançar um dispositivo dobrável maior, o qual seria uma espécie de iPad gigante que, quando desdobrado, resultaria em uma tela do tamanho da de um Mac. Esse aparelho, no entanto, não deverá ser lançado antes de 2027.