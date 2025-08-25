Navegue

Leitura de 2 minuto

Rumor: “iPhones 17 Pro” oferecerão carregamento reverso sem fio

Bruno S. Gentile
25/08/2025 • 14:35
Conceito do "iPhone 17 Pro Max"

O futuros modelos Pro da linha “iPhone 17” poderão incluir, pela primeira vez, suporte a carregamento sem fio reverso, de acordo com informações publicadas no Weibo. Caso seja confirmado, o recurso permitiria ao iPhone recarregar acessórios como AirPods, Apple Watches ou até mesmo uma versão futura da Bateria MagSafe.

Segundo apontam os vazamentos, a Apple tem testado a funcionalidade internamente. Outro boato menciona que a empresa teria avaliado a possibilidade de oferecer carregamento reverso de até 7,5W nos modelos “iPhone 17 Pro” e “iPhone 17 Pro Max”. Até o momento, porém, não há qualquer confirmação de que a funcionalidade estará ativa nos lançamentos dos aparelhos, previsto para meados de setembro.

A possibilidade de recarga bilateral em iPhones é recorrente há anos. Em 2021, a Apple introduziu um recurso limitado de fornecimento de energia com o lançamento da Bateria MagSafe. Quando conectado a um iPhone sendo recarregado, o acessório podia receber carga diretamente do aparelho. Isso representava, tecnicamente, a primeira instância de um iPhone transferindo energia a outro dispositivo.

Com a transição para USB-C, iniciada no iPhone 15, a Apple passou a permitir que iPhones carregassem acessórios via cabo (a até 4,5W), incluindo AirPods, Apple Watches e outros dispositivos compatíveis com Power Delivery. No entanto, o carregamento sem fio reverso nunca foi implementado de forma plena.

Apesar de emergirem a cada ano, esses rumores nunca se concretizaram por completo. Desta vez, até o anúncio oficial dos novos modelos, não há como afirmar se o carregamento sem fio reverso finalmente dará as caras ou se será “adiado” mais uma vez.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
