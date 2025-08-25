Rumor: “iPhones 17 Pro” oferecerão carregamento reverso sem fio

O futuros modelos Pro da linha “iPhone 17” poderão incluir, pela primeira vez, suporte a carregamento sem fio reverso, de acordo com informações publicadas no Weibo. Caso seja confirmado, o recurso permitiria ao iPhone recarregar acessórios como AirPods, Apple Watches ou até mesmo uma versão futura da Bateria MagSafe.

Segundo apontam os vazamentos, a Apple tem testado a funcionalidade internamente. Outro boato menciona que a empresa teria avaliado a possibilidade de oferecer carregamento reverso de até 7,5W nos modelos “iPhone 17 Pro” e “iPhone 17 Pro Max”. Até o momento, porém, não há qualquer confirmação de que a funcionalidade estará ativa nos lançamentos dos aparelhos, previsto para meados de setembro.

A possibilidade de recarga bilateral em iPhones é recorrente há anos. Em 2021, a Apple introduziu um recurso limitado de fornecimento de energia com o lançamento da Bateria MagSafe. Quando conectado a um iPhone sendo recarregado, o acessório podia receber carga diretamente do aparelho. Isso representava, tecnicamente, a primeira instância de um iPhone transferindo energia a outro dispositivo.

Com a transição para USB-C, iniciada no iPhone 15, a Apple passou a permitir que iPhones carregassem acessórios via cabo (a até 4,5W), incluindo AirPods, Apple Watches e outros dispositivos compatíveis com Power Delivery. No entanto, o carregamento sem fio reverso nunca foi implementado de forma plena.

Apesar de emergirem a cada ano, esses rumores nunca se concretizaram por completo. Desta vez, até o anúncio oficial dos novos modelos, não há como afirmar se o carregamento sem fio reverso finalmente dará as caras ou se será “adiado” mais uma vez.

via MacRumors