WhatsApp ganha atalho para o compartilhamento de status no iOS e nova interface de filtros no macOS

E cá estamos nós com mais duas novidades do WhatsApp — desta vez, na versão estável do aplicativo.

Identificadas pelo pessoal do WABetaInfo [1, 2], elas têm como objetivo acelerar o uso do app e melhorar a organização das mensagens recebidas pelo usuário.

A primeira novidade da vez tem a ver, na verdade, com a folha de compartilhamento (share sheet) do iOS, que agora conta com um atalho o qual permite publicar uma imagem qualquer como uma atualização de status.

📝 WhatsApp for iOS 25.22.83: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature to share status updates from other apps, and it's available to some users!

Some users can get this feature through earlier updates.https://t.co/KjdUcnXn1L pic.twitter.com/t4F8vXBdHt — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 24, 2025 📝 WhatsApp para iOS 25.22.83: o que há de novo?



O WhatsApp está lançando um recurso para compartilhar atualizações de status de outros aplicativos, e ele já está disponível para alguns usuários!

Alguns usuários podem obter esse recurso por meio de atualizações anteriores.



wabetainfo.com/whatsapp-for-i…

Com essa adição, não é mais necessário tocar primeiro no ícone do WhatsApp e só depois selecionar a opção que permitia fazer uma atualização de status — mudança que com certeza nos poupará alguns segundos.

A segunda novidade, por sua vez, tem como foco o app do WhatsApp para Mac, cujo recurso de filtros de mensagens foi repaginado e agora aparece integrado à interface do mensageiro, na forma de um carrossel de opções na parte superior da tela.

📝 WhatsApp for Mac 25.22.79: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature to filter unread, favorite, and group chats, and it's available to some users!https://t.co/VYfrNjMLTo pic.twitter.com/FdCgyNAfzJ — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 25, 2025 📝 WhatsApp para Mac 25.22.79: o que há de novo?



O WhatsApp está lançando um recurso para filtrar conversas não lidas, favoritas e em grupo, e ele já está disponível para alguns usuários!



wabetainfo.com/whatsapp-for-m…

Como mostrado na captura de tela acima, é possível ver todas as suas conversas de uma vez ou filtrá-las para exibir apenas as que contêm mensagens não lidas, as referentes a contatos marcados como “favoritos” e a grupos.

Até então, os filtros ficavam agrupados em um botão próximo ao seletor de contatos, o que requeria mais alguns cliques. Vale notar, no entanto, que algumas pessoas já tinham notado o novo design em versões anteriores do app — o que indica uma liberação escalonada.

Caso essas duas novidades ainda não tenham aparecido para você, tente atualizar o seu aplicativo na [Mac] App Store.

Mais testes

O WhatsApp também começou a testar no iOS uma versão repaginada do menu “Ajuda”, localizado na aba “Configurações” do mensageiro.

A novidade, que também foi notada pelo pessoal do WABetaInfo, pode ser encontrada na versão 25.23.10.71 beta do WhatsApp, disponível no TestFlight. A expectativa é que ela seja liberada para mais testadores em breve.

📝 WhatsApp beta for iOS 25.23.10.71: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature that makes it easier for users to report bugs, and it's available to some beta testers!https://t.co/dsFAGx67Io pic.twitter.com/tvfPrZK3YT — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 21, 2025 📝 WhatsApp beta para iOS 25.23.10.71: o que há de novo?



O WhatsApp está lançando um recurso que torna mais fácil para os usuários relatarem bugs, e ele está disponível para alguns testadores beta!



wabetainfo.com/whatsapp-beta-…

Além do visual repaginado, feito com o objetivo de aprimorar a legibilidade dessa tela, o novo menu “Ajuda” conta agora com um atalho para o envio de feedbacks e relatos de bugs.

Até então, para relatar um bug, o usuário precisava deslizar até o fim da Central de Ajuda para encontrar a opção corresponde, o que podia desestimular usuários menos engajados a comunicar um problema.

O que acharam das novidades?