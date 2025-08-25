WhatsApp ganha atalho para o compartilhamento de status no iOS e nova interface de filtros no macOS

E cá estamos nós com mais duas novidades do WhatsApp — desta vez, na versão estável do aplicativo.
Identificadas pelo pessoal do WABetaInfo [1, 2], elas têm como objetivo acelerar o uso do app e melhorar a organização das mensagens recebidas pelo usuário.
A primeira novidade da vez tem a ver, na verdade, com a folha de compartilhamento (share sheet) do iOS, que agora conta com um atalho o qual permite publicar uma imagem qualquer como uma atualização de status.
Com essa adição, não é mais necessário tocar primeiro no ícone do WhatsApp e só depois selecionar a opção que permitia fazer uma atualização de status — mudança que com certeza nos poupará alguns segundos.
A segunda novidade, por sua vez, tem como foco o app do WhatsApp para Mac, cujo recurso de filtros de mensagens foi repaginado e agora aparece integrado à interface do mensageiro, na forma de um carrossel de opções na parte superior da tela.
Como mostrado na captura de tela acima, é possível ver todas as suas conversas de uma vez ou filtrá-las para exibir apenas as que contêm mensagens não lidas, as referentes a contatos marcados como “favoritos” e a grupos.
Até então, os filtros ficavam agrupados em um botão próximo ao seletor de contatos, o que requeria mais alguns cliques. Vale notar, no entanto, que algumas pessoas já tinham notado o novo design em versões anteriores do app — o que indica uma liberação escalonada.
Caso essas duas novidades ainda não tenham aparecido para você, tente atualizar o seu aplicativo na [Mac] App Store.
Mais testes
O WhatsApp também começou a testar no iOS uma versão repaginada do menu “Ajuda”, localizado na aba “Configurações” do mensageiro.
A novidade, que também foi notada pelo pessoal do WABetaInfo, pode ser encontrada na versão 25.23.10.71 beta do WhatsApp, disponível no TestFlight. A expectativa é que ela seja liberada para mais testadores em breve.
Além do visual repaginado, feito com o objetivo de aprimorar a legibilidade dessa tela, o novo menu “Ajuda” conta agora com um atalho para o envio de feedbacks e relatos de bugs.
Até então, para relatar um bug, o usuário precisava deslizar até o fim da Central de Ajuda para encontrar a opção corresponde, o que podia desestimular usuários menos engajados a comunicar um problema.
O que acharam das novidades?