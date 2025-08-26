Alemanha proíbe Apple de promover o Watch como “neutro em carbono”

Um tribunal de Frankfurt decidiu que a Maçã não pode mais promover o Apple Watch como sendo um produto “neutro em carbono” na Alemanha, ecoando as acusações de um grupo ambientalista chamado Deutsche Umwelthilfe (DUH).

De acordo com grupo, essa afirmação não passa de uma tática de greenwashing, já que a Apple se baseia em projeto de reflorestamento no Paraguai — o qual envolve o plantio de fazendas de eucalipto — para fazer essa afirmação.

Acontece que não há garantia de que o contrato de aluguel para 75% das terras dessa fazenda de eucalipto será renovado para além de 2029, tornando o futuro dos esforços ambientais da gigante de Cupertino incerto.

Segundo a corte responsável pelo caso, a afirmação de que o Apple Watch é neutro em carbono é “infundada” e viola as leis de concorrência da Alemanha. Juergen Resch, chefe do DUH, também comentou a decisão:

O suposto armazenamento de CO2 nas plantações comerciais de eucalipto está limitado a poucos anos, as garantias contratuais para o futuro não são suficientes e a integridade ecológica das áreas de monocultura não está garantida.

Embora a corte não tenha citado isso em sua decisão, vale notar que fazendas de eucalipto são amplamente criticadas por ambientalistas, que costumam chamá-las de “desertos verdes”. Isso se dá pois, por contaram apenas com uma espécie de árvore, elas contribuem para diminuir a diversidade da região onde estão localizadas, além de colocar pressão sobre o solo e outros recursos.

A Apple, como bem sabemos, tem como objetivo tornar-se uma empresa completamente neutra em carbono até 2030, e campanhas como essa são peça central da sua estratégia ambiental. A empresa ainda não comentou a mais recente decisão da justiça alemã.

