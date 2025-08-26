Apple adiciona widget de contagem regressiva ao app Convites

A Apple atualizou hoje o aplicativo Convites (Invites) para a versão 1.4, a qual trouxe como destaque uma novidade que ajudará usuários a se manterem ligados sobre a data de seus próximos eventos.

Publicidade

Trata-se de um novo widget o qual pode ser adicionado à tela de Início do iPhone para que seja exibida uma contagem regressiva especificamente para o seu próximo evento registrado no app.

Esse é o primeiro widget projetado pela Apple para o Convites, que nos últimos meses ganhou novidades como novos fundos para eventos e uma opção para links personalizados.

O aplicativo, no entanto, continua disponível exclusivamente para iPhones, não havendo previsão para sua chegada do iPadOS ou ao macOS.