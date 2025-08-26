Navegue

Apple adiciona widget de contagem regressiva ao app Convites

Douglas Nascimento
26/08/2025 • 20:07
Widget de contagem regressiva do app Convites (Invites)

A Apple atualizou hoje o aplicativo Convites (Invites) para a versão 1.4, a qual trouxe como destaque uma novidade que ajudará usuários a se manterem ligados sobre a data de seus próximos eventos.

Trata-se de um novo widget o qual pode ser adicionado à tela de Início do iPhone para que seja exibida uma contagem regressiva especificamente para o seu próximo evento registrado no app.

Esse é o primeiro widget projetado pela Apple para o Convites, que nos últimos meses ganhou novidades como novos fundos para eventos e uma opção para links personalizados.

O aplicativo, no entanto, continua disponível exclusivamente para iPhones, não havendo previsão para sua chegada do iPadOS ou ao macOS.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
