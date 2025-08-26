Apple anuncia sua quarta loja na Índia, que abrirá no dia 4 de setembro

Poucos dias após revelar a data de inauguração da terceira Apple Store na Índia, a Maçã já confirmou a abertura da sua quarta unidade no país: a Apple Koregaon Park.
O loja estará localizada em Pune, no estado de Maharashtra. Vale notar que a Apple já possui duas lojas físicas em operação na Índia, uma em Mumbai e outra em Nova Delhi.
Namaskar, Pune. A primeira Apple Store da cidade abrirá em breve. Mal podemos esperar para ver suas ideias vibrantes ganharem vida na Apple Koregaon Park.
A divulgação da Apple Koregaon Park usa a mesma imagem — com o logotipo da Maçã revestido de penas de pavão — vista no anúncio da Apple Hebbal, a qual também pode ser baixada para iPhone, iPad e Mac [PNG]. Há ainda uma playlist temática disponível no Apple Music.
A nova unidade será inaugurada no dia 4 de setembro (quinta-feira da próxima semana), às 13h pelo horário local.
via MacRumors