Apple continua conversas sobre compra da Mistral e da Perplexity AI

Confirmando boatos recentes que indicavam um interesse da Apple na compra de uma startup de inteligência artificial (IA), o The Information afirmou hoje que a Apple manteve conversas internas envolvendo a aquisição da Mistral e da Perplexity AI.

Conforme visto pelo 9to5Mac na publicação, fortemente protegida por uma paywall, a embora a Apple diga a investidores que continua com “sua estratégia de se concentrar em negócios menores em IA”, as duas empresas prosseguem nas conversas da Maçã.

Esse interesse da Apple acontece principalmente por causa das ameaças judiciais ao seu acordo comercial com o Google, o qual dá à empresa um bom retorno para manter o buscador da empresa concorrente como o padrão no Safari.

A reportagem afirma que uma fonte familiarizada com o assunto confirmou que o vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, é o maior defensor dessas grandes aquisições de IA, como já foi também no passado.

A reportagem afirma que Cue defendeu anteriormente dois grandes negócios de fusões e aquisições no passado, especificamente da Netflix e da Tesla, mas ambas foram barradas por Tim Cook.

O contraponto seria o vice-presidente sênior de engenharia de software da empresa, Craig Federighi, o qual estaria hesitante em qualquer grande acordo de IA por acreditar nas equipes da Apple para resolver seu atraso na área.

Acompanhemos…