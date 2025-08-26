Navegue

Apple TV+ anuncia “The Sisters Grimm”, nova série de animação

Douglas Nascimento
26/08/2025 • 11:42
O Apple TV+ anunciou hoje “The Sisters Grimm”, sua mais nova série animada de aventura e fantasia. Desenvolvida por Amy Higgins (que também é showrunner) e Erica Rothschild, a série estreará no dia 3 de outubro (uma sexta-feira).

Baseada na série homônima de livros de Michael Buckley para o The New York Times, “The Sisters Grimm” mostrará as aventuras de duas irmãs órfãs descendentes dos Irmãos Grimm que formam uma dupla para investigar o desaparecimento de seus pais.

Em meio a essa jornada, elas passam por uma cidade cheia de personagens que saíram direto de contos de fada famosos, com direito a muitos heróis, vilões e fantasias as quais as proporcionarão lições para lá de importantes.

Na dublagem da produção, que terá seis episódios, está um elenco composto por nomes como Ariel Winter (como Sabrina), Leah Newman (Daphne), Laraine Newman (Relda), Abubakar Salim (Charming), Billy Harris (Puck) e Harry Trevaldwyn (Mirror).

A produção é de Higgins, Buckley, Elliot Blake, Philip Alberstat, Steven Amato, Theresa Park, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Reign Ben Kalina e Antonio Canobbio. Sage Cotugno, por sua vez, atua como diretor supervisor.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
